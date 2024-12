Telefonata Orban-Putin: Zelensky respinge le proposte di tregua 

Mosca. Quasi un mese dopo Olaf Scholz, anche Viktor Orban ha chiamato il Cremlino per parlare con Vladimir Putin di una possibile trattativa sull’Ucraina. E come era avvenuto al cancelliere tedesco, il premier ungherese è stato fatto oggetto degli strali di un infuriato Volodymyr Zelensky. «Ci auguriamo tutti che almeno Orban non chiami Assad a Mosca per ascoltare anche lui», ha reagito ironico il presidente ucraino. Al che Orban lo ha accusato di aver respinto la proposta di una tregua natalizia e uno scambio di prigionieri su vasta scala. Il tutto mentre le tensioni sul terreno segnano una nuova fiammata, con Mosca che accusa Kiev di aver lanciato sei missili americani a medio raggio Atacms prendendo di mira un aeroporto militare a Taganrog, sul Mar d’Azov, nella regione russa frontaliera di Rostov.

Era dal mese scorso che le forze ucraine non impiegavano questo tipo di vettori e gli Storm Shadow britannici dopo l’autorizzazione al loro uso da parte dell’amministrazione uscente Usa di Joe Biden e del governo di Londra. Secondo il ministero della Difesa russo, due dei missili sono sono stati abbattuti e quattro sono stati deviati dalle difese elettroniche. La stessa fonte ha affermato che non sono state distrutte infrastrutture dell’aeroporto, ma «a seguito della caduta di frammenti dei missili» vi sono stati «feriti tra il personale». Il nuovo attacco «non rimarrà senza risposta», ha avvertito Mosca. Quanto alla telefonata di Orban a Putin, essa è avvenuta dopo che il primo ministro ungherese ha parlato martedì con Donald Trump a Mar-a-Lago in Florida. Orban vanta buoni rapporti sia con Putin, che ha incontrato a luglio a Mosca, sia con Trump, che aveva invocato un «cessate il fuoco immediato».

RIPRODUZIONE RISERVATA