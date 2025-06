Telefonata con Xi: disgelo sui dazi e visite reciproche 

Washington. Riparte il disgelo tra Usa e Cina, mentre il cancelliere tedesco Friederich Merz, alla sua prima visita alla Casa Bianca, supera con successo la prova del fuoco dello Studio Ovale nonostante le divergenze sull’Ucraina e i dazi. A far riprendere il dialogo tra Washington e Pechino è stato un colloquio tra Donald Trump e il presidente cinese Xi, su iniziativa americana secondo la Cina. Il tycoon ha riferito su Truth di una «ottima telefonata» di un’ora e mezzo «incentrata quasi interamente sul commercio (non si è parlato di Russia/Ucraina o dell’Iran)», che ha portato a una schiarita anche sulle terre rare, uno dei nodi che aveva bloccato i negoziati. The Donald ha quindi annunciato che «i rispettivi team si incontreranno a breve in una sede da definire». Trump ha rivelato inoltre che Xi ha «invitato me e la first lady a visitare la Cina», e che lui ha ricambiato. Poi nello Studio Ovale ha assicurato che farà visita al Dragone, nel giorno in cui è arrivata pure la notizia che l’effetto dazi ha più che dimezzato in aprile il deficit commerciale Usa, portandolo a 61,6 miliardi di dollari.

Cordiale ma non privo di puntualizzazioni il resoconto da parte del leader cinese, secondo i media di Pechino. Xi ha detto che è necessario «raddrizzare la traiettoria» delle relazioni bilaterali, messe a dura prova da controversie commerciali e diplomatiche. Xi inoltre ha ribadito la linea rossa di Taiwan: «Gli Usa devono gestire la questione con cautela per evitare che la piccola minoranza di separatisti di Taiwan trascini o due stati in una pericolosa situazione di conflitto».

RIPRODUZIONE RISERVATA