Telecomunicazioni, Tiscali rilancia la sfida 

Dalle grandi finestre della sala della direzione si vede la laguna di Santa Gilla. Tra il vetro e l’acqua il verde punteggiato da grandi piante di ulivo e macchia mediterranea. All’esterno e negli spazi interni c’è l’arte di Michelangelo Pistoletto, Maria Lai, Costantino Nivola, Pinuccio Sciola. Tiscali, nel campus di Sa Illetta, è una “fabbrica” atipica. Servizi di connettività, alta tecnologia, presente e futuro che marciano insieme, in armonia. L’azienda vive una fase societaria nuova pur restando fedele all’impostazione di Renato Soru, il fondatore ed ex proprietario, e mantenendo un forte radicamento in Sardegna. Da meno di un mese Stefano Zacutti, 62 anni, romano, una solida esperienza nel settore delle telecomunicazioni (per molti anni ha ricoperto incarichi di rilievo nell’ambito di Tim), è il nuovo amministratore delegato. Condivide il ruolo con Fabio Bartoloni che è anche il presidente di Tessellis, la holding da cui tutto dipende.

Come riparte Tiscali?

«Il concetto di ripartenza è un concetto non proprio adatto a spiegare la realtà di Tiscali che esiste da 25 anni e in tutto questo periodo ha cercato di gestire e adattarsi alle condizioni del mercato delle telecomunicazioni smarcandosi spesso da logiche puramente di prezzo e valorizzando asset specifici».

C’è lo stesso spirito pionieristico delle origini?

«Sono arrivato in questa azienda da poco tempo e vivo un momento elettrizzante dal punto di vista personale. Ho trovato competenze, forza, convinzione, anche capacità di rimettersi in discussione, qualcosa che assomiglia allo spirito pionieristico».

Che cosa è Tiscali oggi?

«Offriamo i cosiddetti servizi tradizionali alle famiglie e alle aziende. Quello che Tiscali ha in più è il servizio specifico di assistenza valorizzando specificità e asset interni. Siamo convinti che la differenza non si fa solo sul prezzo o sugli elementi tipici del servizio ma anche sulla presenza, sull’assistenza al cliente, sulla risposta, sulla gestione di un eventuale problema, sull’intelligenza umana che deve caratterizzare la relazione con il mercato».

È forte il radicamento nell’Isola e ora parte il Piano Sardegna.

«Dobbiamo riconnetterci al territorio. Vuol dire restituire al territorio quello che ci ha dato in questi anni in termini di competenze professionali, qui ci sono competenze uniche, e di dedizione al lavoro. Ho una lunga esperienza nel campo delle telecomunicazioni e vi assicuro che difficilmente ho trovato un attaccamento alla “maglia”, ai valori come in questa realtà. Piano Sardegna è una proposta commerciale specifica per chi vive in questa terra meravigliosa sfruttando la fine dei lavori per la “fibra fino a casa”».

Quanto è cambiato il mercato delle telecomunicazioni e quanto è difficile sfidare i grandi colossi?

«Il mercato ha difficoltà intrinseche legate alla deflazione sui prezzi e all’inflazione sugli acquisti. Aziende come Tiscali, “diversamente grandi”, devono adattarsi. Non possiamo entrare nel campo di battaglia degli altri. Se lo facessimo, non saremmo distinguibili. Dobbiamo trovare uno spazio specifico ed essere “front runner” di un modello di gestione del cliente che le esigenze del mercato ci hanno portato a scoprire per primi. Abbiamo integrato le strutture di customer care. La struttura che abbiamo dislocato tra Cagliari, Taranto e Bari è integrata nei processi. Questa integrazione è possibile perché i colleghi che ci lavorano sono tutti interni».

RIPRODUZIONE RISERVATA