Telecamere spente nei varchi della ztl: «Il Comune agisca» 

Ztl perennemente violata, danneggiamento della pavimentazione, invivibilità dei quartieri, inquinamento acustico e dell’aria, mancata attivazione delle telecamere: è l’elenco di problematiche relative al centro storico presente nella diffida inviata al Comune dall’avvocata Luisa Giua Marassi per conto delle associazioni VivereAVillanova, Casteddu de Susu e Apriamo le finestre alla Marina. «Chiediamo», viene ribadito nel documento, «all’amministrazione di intervenire urgentemente per rimuovere le situazioni di illegittimità, incuria e danneggiamento, a tutela degli abitanti». Se entro trenta giorni non ci saranno azioni concrete, «intraprenderò ogni opportuna azione giudiziale per la tutela delle ragioni dei miei assistiti».

La diffida è stata inviata al sindaco Paolo Truzzu, all’assessore alla Viabilità, Alessio Mereu, e al dirigente Daniele Olla. «Le zone a traffico limitato e quelle pedonali sono state istituite per limitare l’accesso ai non residenti in determinate fasce orarie. E il controllo deve essere garantito dalle telecamere: la mancata attivazione incentiva pratiche di violazioni». Così, con l’accesso e il passaggio a tutte le ore di numerose auto, ci sono i danneggiamenti alla pavimentazione e si incrementa l’inquinamento acustico e dell’aria: «Problemi più volte segnalati».

Così, ribadisce la legale, emerge «una situazione di grave illegittimità almeno apparentemente tollerata da questa amministrazione» e per questo le associazioni dei residenti chiedono «l’adozione, urgente, dei provvedimenti che ripristino il rispetto delle normative». I responsabili dei comitati, Sandra Orrù (Apriamo le finestre alla Marina), Carmen Sulis (Casteddu de susu) e Marco Masala (VivereAVillanova) sperano così di ottenere «il ripristino dell’ordine e legalità nei quartieri storici». (m. v.)

