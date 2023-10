Telecamere spente: «La chiamano Ztl ma è un Far West» 

Il silenzio di cui godevano gli abitanti di Villanova in alcune fasce orarie è un ricordo lontano. I pannelli luminosi dei varchi Ztl sono spenti da oltre un anno, non si trovano parcheggi e il traffico è sempre caotico.

Le proteste

«Le telecamere non sono state riattivate», dice Carlo Macciò, vicepresidente dell’associazione di quartiere Vivere a Villanova. «Il 12 settembre abbiamo inviato, insieme ai comitati di Marina e Castello, una pec al Comune, tramite uno studio legale, ma ad oggi non c'è stato alcun riscontro ufficiale (e ufficioso). Attendiamo fino al 12 ottobre e se non ci verrà data risposta, valuteremo cosa fare». Nel mentre, la pazienza dei cittadini è al limite.

«Inizialmente i non residenti non si fidavano e non entravano negli orari di traffico limitato. Ma poi si è sparsa la voce, da parte di coloro i quali non hanno mai ricevuto una multa dopo essere transitati nelle vie interessate dai varchi», spiega Manola Zedda, abitante di via San Saturnino, «ormai entrano tutti, a qualsiasi ora. Passa una macchina dietro l’altra, è impossibile riposare il pomeriggio».

«Gli unici momenti in cui c’è un po’ di silenzio è l’ora di pranzo e il sabato e la domenica, quando la maggior parte della gente solitamente non lavora», osserva Pietro Garau, residente di piazza Tristani: «È l’unica Ztl che funziona in questo rione», dice ironicamente, ma pur sempre amareggiato: «Gli altri giorni è un caos continuo. Per attraversare la strada bisogna aspettare che passino le macchine, quasi nessuno si ferma neanche davanti alle strisce pedonali».

Riposo impossibile

In via Giardini, sia la parte alta (tra via San Giovanni e piazza Tristani) che quella bassa che da piazza Tristani finisce poco prima di piazza Kennedy, è un far west, lamenta Michele Piredda: «I giorni feriali è difficile riposare quando i clacson suonano anche alle 15.30». Non è solo un problema diurno, però. Sapendo che la Ztl non è attiva, a Villanova ormai entrano i non residenti anche di notte, soprattutto il weekend.

«Ci sono vari locali e perciò tanti ragazzi cercano parcheggio nelle nostre strade», dicono alcuni abitanti di via San Giovanni, via Giardini e via San Giacomo. Come se non bastasse, scarseggiano i parcheggi per chi ha il pass: «Con i varchi non attivi i posti vengono occupati dai non residenti, alcuni rimangono fino al giorno dopo, e chi invece risiede in zona deve fare un sacco di giri in cerca di uno stallo libero».

