Telecamere per stanare gli incivili 

Contrasto all’abbandono dei rifiuti: partono le attività di pulizia, la videosorveglianza e il monitoraggio ambientale lungo le strade della Provincia del Sulcis Iglesiente. Si tratta di un’azione importante per migliorare la qualità e il decoro del territorio, salvaguardare l’ambiente e garantire maggiori condizioni di sicurezza a cittadini e utenti della rete viaria.

Parallelamente alle operazioni di pulizia, la Provincia avvia un programma di controllo del territorio volto a contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti. Nelle prossime settimane verranno installati sistemi di videosorveglianza in diversi punti strategici delle strade provinciali e sarà attivato un servizio dedicato di vigilanza ambientale per il monitoraggio costante delle infrastrutture viarie e delle aree ad esse collegate. I cittadini sono quindi invitati ad adottare comportamenti responsabili e a contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente e del bene comune. Chiunque abbandoni rifiuti lungo le strade provinciali sarà soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

«La tutela del territorio richiede interventi concreti e un controllo sempre più capillare. – ha detto il presidente della Provincia Mauro Usai – Restituire decoro alle nostre strade significa valorizzare il patrimonio ambientale del Sulcis Iglesiente e offrire ai cittadini un contesto più ordinato, pulito e accogliente. L’introduzione della videosorveglianza e di un servizio specifico di vigilanza ambientale rappresenta un segnale chiaro di attenzione verso il territorio e uno strumento efficace per scoraggiare comportamenti che ne compromettono la qualità e l’immagine». Il vicepresidente e consigliere delegato all’Ambiente Gianluigi Loru ha aggiunto che «questo intervento rappresenta il primo passo di un percorso che non si limita alla rimozione dei rifiuti, ma punta soprattutto alla prevenzione del fenomeno. L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza e l’attivazione di un servizio dedicato consentiranno di rafforzare il controllo del territorio e contrastare con maggiore efficacia gli abbandoni illegali. Rimane fondamentale il contributo dei cittadini, chiamati a collaborare per costruire una comunità sempre più sensibile e rispettosa dell’ambiente».

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