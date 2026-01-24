VaiOnline
Sardara.
25 gennaio 2026 alle 00:25

Telecamere per spiare i dipendenti: denunciata 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non si sarebbe fidata dei suoi dipendenti, per questo motivo avrebbe deciso di “spiarli” con telecamere irregolari, installate all’interno del bar Caffè Romeo, nel centro abitato di Sardara. Per questo motivo, i carabinieri della stazione locale, col supporto dell’Ispettorato del lavoro di Cagliari, hanno denunciato alla Procura della Repubblica la titolare del locale, Giada Ciaramella, 33 anni.

Secondo quanto è emerso nel corso dell’attività investigativa mirata alla verifica del rispetto delle normative in materia di lavoro e sicurezza all’interno degli esercizi commerciali, i militari hanno riscontrato l’installazione di un impianto di videosorveglianza che era idoneo al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, in assenza del prescritto accordo sindacale o della necessaria autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato territoriale del lavoro. Per tale violazione, alla donna è stata comminata anche un’ammenda di 387,25 euro.

L’intervento eseguito nel bar di Sardara si inserisce nel quadro delle attività disposte dal Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari, volte a garantire rispetto delle normative a tutela della dignità e della privacy dei lavoratori, nonché a verificare la regolarità delle condizioni di impiego negli esercizi pubblici. L'Autorità giudiziaria procede ora per gli aspetti di competenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, due bacioni a Firenze

l Nello sport
Dopo il ciclone

Prove di normalità, tornano le auto sulla 195

Limitazioni sul tratto colpito dalle mareggiate: la carreggiata è stata ridotta, divieto di sorpasso 
Roberto Carta
Dopo il ciclone

Le mareggiate incubo di Cardedu

«Spariti 150 metri di spiaggia qui le onde si sono prese tutto»  
Simone Loi
L’intervista

Manager col camice: «Mi piace fare il medico di base»

Dalla guida della Asl di Olbia all’Ascot di La Maddalena 
Caterina De Roberto
la STORIA

Volontaria del 118 e infermiera,  una vita per gli altri

L’esperienza di Annalisa Mancosu,  presidente dell’Acra di Samassi 
Mariella Careddu
la tragedia

Uccise la moglie: il padre e la madre si tolgono la vita

Trovati impiccati in casa i suoceri di Federica Torzullo 
Il caso

Crans, Tajani richiama l’ambasciatore

Le famiglie delle vittime approvano la reazione italiana: «Provvedimento assurdo» 