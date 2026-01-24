Telecamere per spiare i dipendenti: denunciata 

Non si sarebbe fidata dei suoi dipendenti, per questo motivo avrebbe deciso di “spiarli” con telecamere irregolari, installate all’interno del bar Caffè Romeo, nel centro abitato di Sardara. Per questo motivo, i carabinieri della stazione locale, col supporto dell’Ispettorato del lavoro di Cagliari, hanno denunciato alla Procura della Repubblica la titolare del locale, Giada Ciaramella, 33 anni.

Secondo quanto è emerso nel corso dell’attività investigativa mirata alla verifica del rispetto delle normative in materia di lavoro e sicurezza all’interno degli esercizi commerciali, i militari hanno riscontrato l’installazione di un impianto di videosorveglianza che era idoneo al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, in assenza del prescritto accordo sindacale o della necessaria autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato territoriale del lavoro. Per tale violazione, alla donna è stata comminata anche un’ammenda di 387,25 euro.

L’intervento eseguito nel bar di Sardara si inserisce nel quadro delle attività disposte dal Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari, volte a garantire rispetto delle normative a tutela della dignità e della privacy dei lavoratori, nonché a verificare la regolarità delle condizioni di impiego negli esercizi pubblici. L'Autorità giudiziaria procede ora per gli aspetti di competenza.

