Telecamere per proteggere il parco dai vandali 

Dopo gli atti vandalici al Parco del Canale del Generale, la Giunta comunale di Carloforte nella prima riunione utile ha dato il via libera ad ampliare il sistema di videosorveglianza comunale anche all’interno del parco urbano: sarà dotato finalmente di telecamere che dovrebbero fungere da deterrente per nuove incursioni vandaliche.

«Nell’ultimo periodo - si legge nella delibera di Giunta - sono pervenute in Comune numerose segnalazioni in merito alla presenza di persone nelle ore notturne, con schiamazzi e rumori molesti verso il vicinato e in ultimo, il 28 dicembre, il personale comunale ha riscontrato la diffusa presenza di danneggiamenti di natura vandalica all’impianto di illuminazione del parco». L’area verde è stata aperta nell’estate del 2021: oltre alle passeggiate nel verde e all’allenamento all’aperto con attrezzi specifici, il parco del Canale del Generale ha ospitato spettacoli ed eventi culturali. Da qualche giorno è chiuso, i cancelli resteranno sbarrati fino a quando sarà di nuovo ripristinata la piena fruibilità, cancellando i segni della visita degli ignoti. Dopo l’episodio della scorsa settimana l’amministrazione comunale ha deciso di installare delle videocamere anche al parco, che così nel prossimo futuro sarà ripreso 24 ore su 24 come già succede in altri angoli critici del centro abitato di Carloforte. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA