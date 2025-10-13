Dopo la raffica di atti di vandalismo ai danni del nuovo parco lungo il fiume Rio Cannas, il Comune di Carbonia corre ai ripari: sono state installate, di concerto con l’impresa esecutrice dei lavori, le prima due telecamere che inquadrano due distinte aree del primo lotto del parco, quello realizzato fra il ponte in via Lucania e l’intersezione del corso d’acqua con viale Trento.

I controlli

L’intervento è avvenuto alcuni giorni fa e gli impianti, sottoposti a verifiche e collaudi, dovrebbero già essere attivi. «Saremo sempre impegnati nelle opere di sensibilizzazione per contrastare i fenomeni di vandalismo – premette l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – ma era necessario arginare atti di teppismo che da mesi prendevano di mira anche il nuovo parco». L’anno scorso vennero manomesse alcune nuove fontanelle, poi imbrattate con bomboletta spray panchine e arredi, di pochi mesi fa invece lo smantellamento dei tozzetti di granito da una piazzola e il distacco di una grossa lastra di trachite dal ponte di via Lucania che si affaccia sull’inizio del parco lineare. Dopo queste prime due telecamere, nel nuovo parco ne verranno installate grosso modo altre 8-10. L’auspicio è che fungano almeno da deterrente. Si avrà una copertura quasi totale. Alla luce di quanto accaduto sinora, l’analogo provvedimento si imporrà nel secondo e terzo lotto del parco lineare: il segmento da viale Trento al campo sportivo Santa Barbara e, soprattutto, il nuovo piccolo polo socio-sportivo che sta nascendo fra il campo sportivo e via Angioy.

In città

«Ma sta per essere attuata – aggiunge il comandante della Polizia locale Andrea Usai - l’integrazione nel resto della città del sistema di sorveglianza con l’installazione di altre 23 telecamere che si sommeranno alle 40 già installate e attive da alcuni anni ma che a loro volta necessiteranno in parte di attività di rinnovamento». È attesa una variazione di bilancio. Le future 23 telecamere serviranno a proteggere ad esempio la torre Civica, alcuni punti del palazzo municipale, l’ex Tribunale di via XVIII Dicembre, il teatro Centrale, la sede della Polizia municipale, il museo di villa Sulcis e le pertinenze del grande parco. Alcune delle 40 già attive sono già state sottoposte a interventi di potenziamento tecnologico.

