Telecamere  in difesa della casa dello spaccio 

Il sospetto che in piazza Medaglia Miracolosa fosse attiva una centrale dello spaccio ha spinto i Falchi della Squadra Mobile a monitorare la zona, notando dei movimenti in una palazzina. Alla fine gli investigatori in borghese hanno deciso di effettuare una perquisizione, bloccando un 31enne in passato finito al centro di altre operazioni per droga e anche armi. Manuel Cossu è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina (cinque in grammi in tutto) e 635 euro. Sequestrato anche un sistema di videosorveglianza che permetteva di monitorare una parte della piazza e l’ingresso dello stabile.

Cossu è finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ha trascorso la notte ai domiciliari prima di presentarsi davanti al giudice per il processo per direttissima. Assistito dall’avvocato Marco Lisu ha ottenuto i termini a difesa: la prossima udienza è stata fissata per il 27 settembre. Il 31enne è tornato in libertà con l’obbligo di dimora.

Le indagini della Squadra Mobile proseguono per verificare la presenza di eventuali collaboratori di Cossu e la provenienza della cocaina. (m. v.)

