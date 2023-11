Telecamere e nuovi orari per gli ecocentri comunali 

Più servizi e maggior rispetto dell’ambiente. Per i Comuni di Sanluri e di Gesturi dalla Regione sono in arrivo altri fondi destinati all’ampliamento degli ecocentri, per l’esattezza 40 mila euro a testa.

È il risultato ottenuto dalle rispettive amministrazioni comunali in un percorso avviato sette anni fa e potenziato nel tempo. «Premetto – dice il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi – che al contributo regionale, il Comune aggiunge 30 mila euro, avremo così la possibilità di rendere la struttura moderna e sicura, con nuovi cancelli d’ingresso e il potenziamento del sistema di videosorveglianza. Inoltre, verranno ampliati gli orari di apertura con l’obiettivo non solo di offrire un servizio a misura di cittadini che lavorano o hanno altri impegni, ma soprattutto contiamo di eliminare le discariche a cielo aperto».

L’impegno comune è promuovere un territorio ecologico e green che passa anche attraverso la cura dell’ambiente. «Il progetto – dice Emilio Serra di Gesturi – coinvolge in prima persona i cittadini nell’adozione di buone pratiche di gestione dei rifiuti. Le novità consistono in spazio protetto da una pensilina per accogliere i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nuove telecamere e cassoni scarrabili per la differenziata».

