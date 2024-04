Telecamere contro ladri e vandali 

Più telecamere puntate su strade e piazze della città, per garantire un monitoraggio costante del territorio e un supporto alle indagini delle forze dell’ordine. Un patto per la sicurezza urbana fra Comune, commissariato della Polizia, stazione dei carabinieri e Polizia locale, con un piano di videosorveglianza studiato da un progettista esterno incaricato dai vertici del Municipio dopo l’escalation di furti e atti vandalici. «Contiamo di attivare il sistema entro la fine di luglio, stiamo definendo gli ultimi dettagli», annuncia il vicesindaco Tore Sanna.

Il piano

Dopo una serie di riunioni organizzative nel palazzo comunale il piano è quasi pronto. Resta da definire mappa e numero esatto di “occhi elettronici” da installare. «Inizieremo con un certo numero di telecamere in base alle risorse disponibili in bilancio, poi il sistema si potrà implementare in qualsiasi momento», dice il vicesindaco. «Quelle attualmente in funzione non garantiscono quella sicurezza di cui ha bisogno la città».

La regia sarà comunale, con la sala operativa ricavata nella sede della Polizia locale, in viale Colombo. «Sarà monitorata giorno e notte dalla società che si aggiudicherà l’appalto», spiega Sanna, «perché oltre alla fornitura e installazione delle telecamere, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, si dovrà occupare anche della sorveglianza del sistema operativo 24 ore su 24. In questo modo sarà automatica la richiesta di intervento, anche da parte delle forze dell’ordine qualora fosse necessario. E soprattutto ci saranno le immagini registrate che serviranno come supporto alle indagini. Ora definiremo tutto nel dettaglio, poi faremo una manifestazione di interesse per affidare la gestione per tre anni».

Sistema insufficiente

Un sistema di vedeosorveglianza comunale studiato per garantire maggiore sicurezza in città. Perché le telecamere Its, quelle finanziate dalla Città metropolitana, e le poche installate negli anni dal Comune, non bastano. Sullo sfondo ci sono non pochi furti e rapine concentrati in diverse zone della città: da viale Colombo a piazza Santa Maria, passando per via Garibaldi. E pochi giorni fa è toccato anche a un’attività di via Cavour che vende abiti di seconda mano, in questo caso un tentativo di furto andato male.

Le discariche

Il Comune punta quindi sul nuovo sistema di videosorveglianza cittadino che utilizzerà anche sul fronte della lotta contro le discariche. «Contiamo di dare risposte più adeguate in relazione al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti», sottolinea Sanna. «Qualche risultato lo abbiamo già ottenuto con le fototrappole mobili, oltre al lavoro dei nostri vigili urbani, e alla collaborazione dei tanti volontari presenti sul territorio comunale». Lo dimostrano i numeri delle sanzioni: 23 in tutto da inizio anno sino ad oggi, anziché le 59 del 2023. «Siamo certi che questo sistema di telecamere comunale darà un ulteriore contributo», conclude Sanna.

RIPRODUZIONE RISERVATA