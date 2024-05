Telecamere contro la criminalità 

Telecamere nelle zone strategiche del territorio comunale - spesso teatro di furti, rapine, e incidenti - e vigili armati anche la notte per garantire maggiore sicurezza in città. Un obiettivo comune che unisce due distinte delibere approvate dalla Giunta: il progetto di videosorveglianza finanziato con 170mila euro del bilancio - definito con le forze dell’ordine - e il nuovo regolamento sull’orario di lavoro della Polizia locale.

La videosorveglianza

Sull’installazione di nuove telecamere si stava lavorando da alcuni mesi, sino al recente via libera dell’esecutivo comunale. Un sistema che per ora conta oltre venti occhi elettronici, alcuni mirati per la lettura targhe e altri “di contesto”, in grado quindi di monitorare intere zone dove vengono installati. La mappa va dalla zona del litorale sino al centro urbano: sei quelle che saranno piazzate nella rotatoria del Margine Rosso, due nel rondò fra viale Colombo e l’ex Bussola, tre nella mini rotonda nell’incrocio con via San Benedetto, quattro nella zona di piazza Santa Maria. E ancora: tre nella rotatoria fra viale Colombo e via Marconi, e altre quattro in viale Marconi, all’altezza del centro commerciale.

La rete

Un sistema studiato insieme al commissariato di Polizia, alla stazione locale dei carabinieri e ai vigili urbani. «Il progetto è mirato per la videosorveglianza del territorio e la sicurezza del cittadino», spiega il vicesindaco Tore Sanna, «comprese le attività commerciali e produttive. I punti strategici sono stati definiti sulla base dei suggerimenti dati dalle stesse forze dell’ordine». L’obiettivo è contrastare i tanti episodi di furti e rapine denunciati dagli stessi commercianti della città, in primis dai negozianti di viale Colombo.

I tempi

Si parte con le prime telecamere entro luglio. «Questo è di fatto il primo sistema di telecamere comunale», aggiunge il vicesindaco, «un progetto in progress: appena ci saranno altre risorse in bilancio da investire, o reperiremo nuovi finanziamenti regionali o statali, sarà ulteriormente implementato». A breve il Comune pubblicherà la manifestazione d’interesse per affidare l’acquisto, l’installazione, la manutenzione e la gestione dei nuovi occhi elettronici, a una ditta specializzata. «Verrà allestita anche una centrale operativa nella sede della Polizia locale, e il monitoraggio delle immagini dovrà essere continuo», dice ancora Sanna, «in modo da poter intervenire subito qualora fosse necessario».

Vigili di notte

Sempre sul fronte sicurezza cittadina c’è l’ok ai vigili armati in giro durante l’estate (dal primo di giugno al 30 settembre) - e in occasione delle festività natalizie - anche dopo le 21. «D’ora in poi sarà possibile organizzare servizi notturni mirati», precisa il vicesindaco. Novità contenuta nel nuovo regolamento sugli orari di lavoro della Polizia locale, con turnazioni discusse nei diversi incontri con gli stessi sindacati degli agenti.

