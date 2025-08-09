Telecamere contro gli incivili 

I materassi abbandonati in corso Iglesias (e non solo) e la distesa di rifiuti in altri punti della città potrebbero non restare delle scene impunite. Il Comune è corso subito ai ripari anche sull’onda dell’indignazione sollevata dopo i casi dei giorni scorsi: sono state installate diverse telecamere. Sono state posizionate ad esempio nella bretella di via Ospedale (fra viale del Minatore e via Dalmazia) e nella stessa corso Iglesias.

Il Comune

L’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu preferisce non parlare di tolleranza zero, ma le nuove telecamere di fatto sono un’arma in più: «Siamo consapevoli delle difficoltà e delle sfumature del problema dell’abbandono dei rifiuti, ma pur con limitati mezzi proviamo a limitare questo odioso fenomeno». Ieri alcuni punti di corso Iglesias sono stati ripuliti (sette piazzole su otto erano inondate di mondezza) e nei giorni scorsi anche la via Ospedale dove tuttavia permangono non pochi cumuli di rifiuti. Da un lato l’amministrazione comunale ha rivolto l’ennesimo appello alla collaborazione alla cittadinanza, dall’altro ha adottato contromisure concrete che potrebbero fungere da deterrente e contribuire a risalire agli incivili in azione: «Abbiamo fatto installare una decina di telecamere e altrettante ne verranno montate gradualmente nei mesi prossimi con la speranza che questi interventi risultino risolutivi, sebbene gli inquinatori seriali hanno maturato una certa esperienza».

Le discariche

Gli incivili prediligono spesso le stesse zone. Un esempio su tutti: la Provincia fa regolarmente ripulire una piazzola di sosta sulla sp2 nel tratto fra Flumentepido e il bivio di Bruncu Teula e immancabilmente rispuntano cumuli di rifiuti. Idem per il corso alto del rio Cannas fra l’ex Pretura di via 18 Dicembre e il rione di Cannas di Sopra (naturale proseguimento di corso Iglesias): una quindicina di anni fa la bonifica delle sponda del ruscello costo 40.000 euro ma la discarica è di nuovo notevole: soldi buttati. Come sito consueto è un angolo di via Don Orione fra l'ospedale e Barbusi. «Con il sistema di videosorveglianza in funzione – conclude l’assessore - soprattutto in aree come via Ospedale dove ultimamente si è arrivati pure a identificare un trasgressore, contrasteremo anche il comportamento di chi approfitta del degrado del luogo e arriva magari da fuori Carbonia per abbandonare i rifiuti».

