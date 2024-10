Telecamere anti rifiuti nel nuovo piazzale 

È nata una nuova piccola discarica, ma si tratta di un evento tutt’altro che lieto. Succede a Sestu, in un angolo del piazzale Campioni d’Italia, inaugurato da pochi mesi e dove presto saranno installate le telecamere.

Nonostante in città non manchino i cestini dei rifiuti c’è sempre qualche incivile, e i frequentatori del piazzale raccontano che si vedono sempre più spesso buste piene di rifiuti indifferenziati. Ieri c’erano anche cumuli di sigarette, forse provenienti da un locale o un bar. E poi cartoni di pizza, buste piene di materiali di ogni genere. La rimozione straordinaria di rifiuti è affidata alle squadre di Etambiente. Un aggravio sulla Tari che pagano tutti, anche gli onesti. Anche se dietro questa inciviltà ci sono “trasfertisti” che vengono da altre zone o residenti che la Tari non vogliono pagarla. Dagli uffici comunali la conferma che nel piazzale verranno installate le telecamere.

RIPRODUZIONE RISERVATA