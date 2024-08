Telecamera negli spogliatoi, via dalla palestra  la società di pallavolo 

Una telecamera (visibile) nello spogliatoio e un frigo pieno di alcolici con un lucchetto: l'associazione sportiva “Amici della Pallavolo” perde la concessione della palestra comunale di via Don Minzoni a seguito di gravi violazioni al regolamento comunale. La decisione è stata presa dall'amministrazione dopo una serie di sopralluoghi che hanno portato alla luce diverse irregolarità che non potevano essere ignorate.

La scoperta

Durante le ispezioni, condotte dal personale dell'Ente il 25 luglio e il 12 agosto 2024, sono emerse pratiche che non solo violano il "Regolamento per la gestione diretta e l’uso degli impianti sportivi comunali”, ma mettono anche a rischio la sicurezza degli utenti. Il rapporto stilato è chiaro e impietoso: nell’area dedicata agli spogliatoi, è stata individuata una telecamera non autorizzata, puntata in direzione di un frigorifero sistemato nella stanza adibita a bar.«La scoperta di questo dispositivo ha suscitato preoccupazioni sia per la privacy degli utenti sia per la legittimità delle attività svolte nell’impianto», afferma l’assessore al Patrimonio del Comune di Quartucciu, Carlo Secci. Ma le irregolarità non finiscono qui. All'interno della palestra è stato individuato un bar abusivo: un frigorifero chiuso con una catena metallica, contenente birre e altre bevande alcoliche, è stato trovato nascosto all’interno della struttura, accompagnato da cartelli che pubblicizzavano un “Servizio bar”.

Schiacciate alcoliche

«La vendita non autorizzata di bevande alcoliche rappresenta un'infrazione grave, soprattutto in un contesto sportivo frequentato anche da minori. Sul posto sono stati rinvenuti anche i contenitori dei rifiuti colmi di bottiglie vuote, segno di un’attività che sembra essere stata tutt'altro che occasionale», spiega ancora Secci.Inoltre durante le ispezioni è emersa anche la manomissione dell’impianto elettrico con cavi passanti attraverso buchi non autorizzati nelle pareti e ciabatte elettriche sovraccariche. «Questi interventi, eseguiti senza alcuna autorizzazione, hanno messo e mettono a rischio l’incolumità di tutti coloro che frequentano la palestra», precisa l’assessore.

Le diffide

La situazione era già critica da tempo, tanto che l'associazione era stata già diffidata in passato. Nonostante gli avvertimenti e le note formali inviate dall’amministrazione, la situazione non è cambiata. Le precedenti diffide, datate febbraio 2024, avrebbero dovuto essere un chiaro segnale, invece, sembra siano cadute nel vuoto.«Questo è il terzo ammonimento. Non possiamo permetterci di tollerare ulteriori violazioni. Stiamo verificando tutte le strutture date in concessione e, dove troviamo anomalie, procediamo con le opportune verifiche. In casi come questo, la revoca della concessione è inevitabile. Prima della nuova assegnazione si farà un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi, chiederemo a chi vorrà averli in gestione di firmare un verbale di consegna e se c'è qualcosa da contestare verrà contestata».

Con la revoca della concessione, l'associazione “Amici della Pallavolo” non potrà partecipare alle nuove assegnazioni degli impianti sportivi per l'anno 2024-2025. L’amministrazione ha già richiesto la restituzione delle chiavi della struttura e lo sgombero delle attrezzature per martedì, avvertendo l'associazione che ogni ulteriore modifica dell'impianto elettrico verrà addebitata a loro, ma ancora non sono state restituite. Mentre l'associazione per ora preferisce il silenzio.

RIPRODUZIONE RISERVATA