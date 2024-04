Tele-Meloni pigliatutto? L’importanza di essere “Forte e Chiara” (Francini) 

«Il racconto della mia vita straordinaria, ma normale, come quelle della maggior parte di noi, in cui tutti potranno riconoscersi». È “Forte e Chiara”, il nuovo one woman show che vede debuttare Chiara Francini su Rai1 oggi in diretta in prima serata. È uno show in cui l'attrice, scrittrice e conduttrice parla della vita che appartiene ad ognuno di noi. Non mancheranno grandi ospiti con cui si creeranno momenti unici, divertenti ed emozionanti. Tra questi il cardinal Gianfranco Ravasi.

Il primo ospite

Ad annunciarlo la poliedrica conduttrice e scrittrice toscana nel corso della presentazione dello show, prodotto dalla direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi, a Viale Mazzini. «Sono fiera di annunciare che ci sarà il cardinale Gianfranco Ravasi e la cosa mi emoziona. Il canovaccio che io gli ho proposto, lo ha approvato», spiega Francini per poi precisare: «In fondo in questo spettacolo si parla di vita, di provincia, di donne, di giovani, e quindi io credo che non ci sia niente di più attuale di vedere una donna che si confronta con un uomo di chiesa su questi temi. Tra l'altro il cardinal Ravasi è un uomo di profondissima cultura ma è un uomo che ha avuto sempre un occhio attentissimo alle donne, alla questione femminile e quindi sono proprio contenta!».

I protagonisti

«Dostoevskij diceva che la bellezza salverà il mondo, io penso che il dialogo lo salverà. Sono molto fiera degli ospiti, nella prima puntata, oltre al trio dei toscani, Conti-Pieraccioni-Panariello, che hanno tutti un ruolo nella mia vita, capirete perché, ci saranno anche Luca Argentero, Nino Frassica, Laura Chiatti, Lillo, Marco Masini, Barbara Foria», dice l'attrice. «Avere la possibilità di raccontare la mia storia provinciale e paesana su Rai1 è una grande emozione. Ringrazio la Rai perché mi ha lasciato libera, tutto ciò che vedrete è colpa mia. Ho costruito una sorta di microcosmo. Ho voluto con me degli ospiti che stimo a livello umano e professionale. La trasmissione viene da un mio libro e da uno spettacolo teatrale e la cosa che mi ha colpito è che il pubblico si è riconosciuto in ciò che dicevo».

«La mia vita»

Così, dopo la sua partecipazione all’edizione numero 73 del Festival di Sanremo («Se lo condurrei? Mi viene un cerchio alla testa soltanto a pensarlo. Magari tra qualche anno, ora sono concentrata sul mio spettacolo»), Francini torna in tv con uno show tutto suo. Alla domanda dei cronisti “lei ha sposato diverse cause leggermente lontane dal pensiero politico del governo, ci sarà qualcosa che riguarderà anche altro oltre lo spettacolo?”, l'attrice risponde: «Ci sarà tutto. Mi hanno lasciato libera di esprimermi». Tele-Meloni esiste oppure lei è più forte? Replica secca: «Mah, io sono “Forte e Chiara”». A chi chiede se ha qualche figura femminile cui si si ispira, Francini replica: «Non posso certo mettermi a confronto con icone come Raffaella Carrà, Loretta Goggi, Franca Valeri, Anna Marchesini, ma spero di poter essere sporcata da tutte loro insieme». In “Forte e Chiara” Francini racconterà la sua storia, quella di una ragazza di paese arrivata in prima serata su Rai 1. E nel farlo parlerà di tutte e tutti. Perché quella di Chiara «è una vita straordinaria nella sua normalità, una vita nella quale è facile ritrovarsi». Si andrà dal primo bacio all'ultimo dispiacere, dai pomeriggi di un'adolescenza piena di speranze a quella sensazione di sentirsi sbagliati. Ci saranno i sogni e le speranze di ragazza, ma anche la consapevolezza e l'energia di una donna che ha voglia di felicità.

