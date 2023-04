Tel Aviv, si indaga per terrorismo  

I familiari di Abu Jaber hanno invece parlato di «un colpo di sonno» del loro congiunto poi ucciso dai colpi di arma da fuoco di due agenti accorsi sul posto, gli spari sentiti dagli amici di Alessandro. Parini era arrivato insieme ad altri italiani venerdì stesso e contava di ripartire domani: una breve vacanza pasquale in un luogo meta in questo periodo di migliaia di turisti, molti italiani.

La scena è straziante. Accanto alla morte di Alessandro Parini, 35 anni, il bilancio parla anche di altri due connazionali feriti: uno è stato dimesso dall'ospedale, per l'altro (39 anni) ci vorrà ancora qualche giorno a causa di un piccolo intervento. Insieme a loro nell'attentato si contano anche diversi feriti di nazionalità britannica. La polizia israeliana e lo Shin Bet - ha fatto sapere il portavoce - stanno trattando il caso «come un attacco terroristico» senza aggiungere altri dettagli «vista l'indagine in corso».

Tel Aviv. Tutto in un attimo e Tel Aviv piange un giovane italiano in vacanza, falciato sul lungomare della città da un’auto lanciata sui passanti da un arabo israeliano, Yusef Abu Jaber. «Abbiamo sentito il rumore dell’auto che ci passava accanto, poi gli spari e ci siamo dispersi. Quando siamo tornati indietro - racconta un amico italiano che gli era vicino - abbiamo visto Alessandro steso in terra nel sangue» causato dall’impatto della vettura, una Kia. Il giorno dopo, sul luogo dell’attentato - non distante dall'ambasciata d'Italia - lumini, fiori e una bandiera italiana accanto a quella israeliana testimoniano il dolore della città. E un giovane israeliano, avvocato come la vittima, posa sulla bandiera il cellulare da cui escono le note dell’inno italiano. Mentre arrivano le condoglianze alla famiglia del presidente Mattarella e del suo mologo Herzog.

La scena

La serata

Appena arrivato era andato subito in albergo proprio dietro la lunga passeggiata che costeggia il mare. Da lì - ha raccontato il suo amico - dopo un aperitivo si è incamminato sul lungomare per raggiungere Giaffa e cenare con un gruppo di amici. L'auto - la si vede in un video sui social - ad alta velocità l'ha colpito dopo aver scavalcato il marciapiede e la pista ciclabile. Sull'erba del prato si scorgono ancora le tracce degli pneumatici che hanno scavato a fondo e qualche piccolo resto dell'auto. Gli operatori del pronto soccorso hanno provato a rianimare il giovane ma - secondo i media - era già morto quando l'hanno portato via. Ora è in attesa delle perizie necessarie al caso.

La Farnesina

La salma di Parini - ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani in stretto contatto con il suo omologo israeliano Eli Cohen - «dovrebbe rientrare nei prossimi giorni in Italia». Poi ha sottolineato «la vicinanza del Governo alla famiglia» e di aver parlato a lungo con il padre. La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine: i pm del gruppo antiterrorismo della Capitale, coordinati dall'aggiunto Michele Prestipino, hanno ricevuto una prima informativa da Ros e Digos. Si procede per omicidio, attentato con finalità di terrorismo e lesioni. Gli amici di Parini sono intanto rientrati in serata con un volo diretto a Roma.

