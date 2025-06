Tel Aviv avverte la Freedom Flotilla: non forzate il blocco 

Tel Aviv. L’ordine d’Israele è tassativo: la nave Madleen della Freedom Flotilla, che in queste ore cercherà simbolicamente di forzare il blocco attorno alla Striscia di Gaza per portare aiuti alla popolazione, va fermata, a tutti i costi. «Ho dato l’ordine all’Idf di agire affinché la Madleen non raggiunga Gaza. All’antisemita Greta e ai suoi amici dico chiaramente: tornate indietro, perché non raggiungerete Gaza», ha dichiarato il ministro della Difesa, Israel Katz, rivolgendosi all’attivista ambientalista svedese Greta Thunberg, a bordo con altri undici volontari provenienti da Brasile, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Turchia, compresa l’eurodeputata franco-palestinese Rima Hassan.

Il veliero di 18 metri è salpato il primo giugno da Catania e ora veleggia lungo le acque territoriali egiziane verso la costa di Gaza. Hassan è fra l’altro latrice di una lettera-appello, firmata da oltre 200 europarlamentari, che chiede che la nave carica di aiuti umanitari sia lasciata passare. Israele ha ribadito che non permetterà che il blocco, in vigore dal 9 ottobre del 2023, due giorni dopo il pogrom commesso da Hamas, sia violato da nessuno. Come non fu permesso il mese scorso alla nave Conscience, incendiata in un attacco di droni in acque internazionali. E nemmeno a tutti i tentativi precedenti, a cominciare da quello della prima Gaza Freedom Flotilla di sei navi che finì in tragedia il 31 maggio 2010 al largo di Cipro: in un blitz delle forze speciali israeliane a bordo morirono dieci attivisti, per lo più turchi, mentre dieci soldati dell'Idf rimasero feriti. Secondo Katz «Israele non permetterà a nessuno di rompere il blocco navale di Gaza, che ha lo scopo di prevenire che armi raggiungano Hamas: un gruppo di terroristi assassini che detiene un gruppo dei nostri come ostaggi e commette crimini di guerra». Ma a bordo del Madleen, Hassan ha ribadito: «Resteremo mobilitati fino all’ultimo minuto. A bordo siamo dodici civili. Non siamo armati. Abbiamo solo aiuti umanitari».

Intanto sul terreno il sangue continua a scorrere, con almeno altri cinque civili uccisi mentre erano in fila per il cibo, vicino a un posto di distribuzione dell’Ong israelo-americana Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), nella parte meridionale della Striscia.

