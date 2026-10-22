Tekontracks promette continuità con la storia B-Metal 

Si riparte nel segno della continuità. A Tortolì le porte della fabbrica si sono riaperte. Il complesso industriale ex B Metal, per anni uno dei pochi presidi di grande industria in Ogliastra, ha un nuovo proprietario: Tekontracks. Il primo atto della nuova gestione non è stato un taglio del nastro, ma un tavolo sindacale. Martedì sono iniziate le consultazioni con le organizzazioni sindacali per arrivare a un accordo che ha un punto fermo e non negoziabile: il mantenimento dell’attuale livello occupazionale. Sessanta dipendenti, tutto il patrimonio di professionalità e competenze costruito negli anni, verrà confermato. Questo il senso dell’intera operazione. «Non una speculazione immobiliare, ma un progetto imprenditoriale che riparte dalla salvaguardia del lavoro esistente», affermano i vertici della società di Torino che, per 3,1 milioni di euro, ha rilevato il compendio di Baccasara. «L’obiettivo immediato di Tekontracks è consolidare e ampliare gli ordini nei settori storici dello stabilimento: metalmeccanico, off-shore e navale.

Assicurare la prosecuzione delle attività, per poi creare le condizioni per crescere». I numeri del piano sono chiari: la conferma dei 60 dipendenti in forza, nel breve periodo almeno 50 nuove assunzioni e nel triennio l’obiettivo è di arrivare ad almeno 250 lavoratori attivi. (ro. se.)

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