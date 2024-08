Teheran ora ha sete di vendetta 

Teheran. Lo shock, la frustrazione, la sete di vendetta. Teheran, in un’atmosfera cupa, si è tinta di nero come le tuniche degli ayatollah per celebrare i funerali di Ismail Haniyeh, il leader politico di Hamas ucciso dagli israeliani in un blitz condotto nella capitale iraniana. Il colpo è stato talmente plateale da costringere la Repubblica islamica ad annunciare una risposta adeguata, ed i preparativi per un attacco sono effettivamente scattati: il regime ha chiuso lo spazio aereo ed ha riunito le milizie alleate della regione per stabilire le modalità di rappresaglia contro lo Stato ebraico. Che nel frattempo si prepara ad ogni scenario, anche il peggiore, blindandosi. E ieri sera si è registrato un lancio di razzi dal confine del Libano alla Galilea.

Le esequie di Haniyeh hanno richiamato migliaia di persone a Teheran. Nella sede dell’Università, la Guida suprema Ali Khamenei ha recitato la preghiera per i defunti davanti alle bare del leader ucciso e della sua guardia del corpo, ricoperte dalla bandiera palestinese. Alla presenza di tutto l’establishment iraniano, dal presidente Massoud Pezeshkian al capo dei Pasdaran, Hossein Salami. Poi è partita la processione con i due feretri trasportati per la città su un camion per il saluto della popolazione, ed al termine della cerimonia la salma di Haniyeh è stata trasferita in Qatar, da dove dirigeva l’ufficio politico di Hamas. «Stiamo studiando il modo di vendicarci, succederà sicuramente», ha avvertito il capo dello Stato maggiore dell’esercito Mohammad Bagheri, dopo l’ordine di Khamenei di colpire Israele.

Il primo passo è stato un confronto con gli alleati già attivi nel destabilizzare Israele sullo sfondo della guerra a Gaza. Alla riunione hanno partecipato le milizie yemenite degli Houthi, quelle irachene, i palestinesi di Hamas e della Jihad. E naturalmente Hezbollah, appena scottato dall’assassinio a Beirut del comandante Fuad Shukr, ritenuto il braccio destro di Hassan Nasrallah. Proprio il leader del Partito di Dio, in un discorso trasmesso ai funerali del suo luogotenente, ha detto che la «risposta» a Israele sarà «inevitabile». Con il doppio attacco che ha violato le capitali di Libano e Iran, lo Stato ebraico «ha oltrepassato la linea rossa»43, ha accusato la guida libanese sciita, affermando che si è entrati «in una nuova fase» della sfida al nemico di sempre. Ma l’obiettivo sarebbe semplicemente quello di indurre Israele a non spingersi oltre, e non di scatenare una guerra totale.

