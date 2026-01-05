VaiOnline
Iran.
06 gennaio 2026 alle 00:11

Teheran, linea dura del regime contro le proteste 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La recessione economica, le proteste interne e le minacce di Stati Uniti e Israele mettono l’Iran all’angolo. Al nono giorno di manifestazioni, il bilancio delle vittime sale a 20 e la crisi coinvolge 222 località. Il capo della magistratura, Gholamhossein Ejei, minaccia: «Nessuna clemenza contro i rivoltosi».

Il presidente statunitense Trump avverte che l’Iran «subirà un colpo durissimo» se i manifestanti verranno uccisi, mentre Netanyahu conferma che Israele non permetterà al regime di ripristinare il programma missilistico balistico e che eventuali attacchi avranno gravi conseguenze.

Tre alti dirigenti riferiscono al New York Times che il regime è entrato in «modalità di sopravvivenza», con strumenti limitati per fronteggiare minacce interne ed esterne. La “Guida suprema” Ali Khamenei, 86 anni, avrebbe pianificato una fuga a Mosca con familiari e collaboratori in caso di caduta del regime.

Le proteste non risparmiano alcuna area: bazar chiusi, scioperi e manifestazioni a Teheran e in altre città. Otto associazioni, tra cui il Centro degli scrittori, hanno incitato a proseguire, mentre il sindacato degli insegnanti chiede la liberazione di centinaia di studenti arrestati e ricorda due giovani uccisi, di 15 e 17 anni. Tra i fermati, secondo l’agenzia Tasnim, anche un agente del Mossad.

Il Dipartimento di Stato Usa ha pubblicato sul proprio account in persiano una foto di Trump con la scritta: «Non scherzate con il presidente Trump». Dopo gli eventi di giugno e la cattura di Maduro in Venezuela, pochi credono che siano solo parole.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Commercio

Saldi, una nuova scommessa

l Ragas, Spignesi
I camici bianchi: in Sardegna non si rispetta la legge, per noi un aggravio di lavoro inutile e per i pazienti disagi ulteriori

L’ira dei medici di base: «Anche gli specialisti facciano prescrizioni»

Il sindacato Snami scrive a Todde: «C’è anarchia, situazione insostenibile» 
Cristina Cossu
Crisi idrica

Torpè, beffa Maccheronis «Dove è finito il piano per evitare gli sprechi?»

Saiu: bisogna collegare la diga del Liscia e farne un’altra ad Abba Luchente 
Gianfranco Locci Fabrizio Ungredda
Il caso.

Piove ma Gusana si svuota

Giorgio Ignazio Onano
La storia

Daniel e il sogno di abbracciare Leao

Il bimbo figlio di emigrati di San Gavino coccolato dai giocatori del Milan 
Gigi Pittau
Shopping

Saldi, acquisti e dubbi davanti alle vetrine

I clienti nel centro di Cagliari: «Troppa merce già vista». E c’è chi preferisce l’online 
Alessandra Ragas