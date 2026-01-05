Teheran, linea dura del regime contro le proteste 

La recessione economica, le proteste interne e le minacce di Stati Uniti e Israele mettono l’Iran all’angolo. Al nono giorno di manifestazioni, il bilancio delle vittime sale a 20 e la crisi coinvolge 222 località. Il capo della magistratura, Gholamhossein Ejei, minaccia: «Nessuna clemenza contro i rivoltosi».

Il presidente statunitense Trump avverte che l’Iran «subirà un colpo durissimo» se i manifestanti verranno uccisi, mentre Netanyahu conferma che Israele non permetterà al regime di ripristinare il programma missilistico balistico e che eventuali attacchi avranno gravi conseguenze.

Tre alti dirigenti riferiscono al New York Times che il regime è entrato in «modalità di sopravvivenza», con strumenti limitati per fronteggiare minacce interne ed esterne. La “Guida suprema” Ali Khamenei, 86 anni, avrebbe pianificato una fuga a Mosca con familiari e collaboratori in caso di caduta del regime.

Le proteste non risparmiano alcuna area: bazar chiusi, scioperi e manifestazioni a Teheran e in altre città. Otto associazioni, tra cui il Centro degli scrittori, hanno incitato a proseguire, mentre il sindacato degli insegnanti chiede la liberazione di centinaia di studenti arrestati e ricorda due giovani uccisi, di 15 e 17 anni. Tra i fermati, secondo l’agenzia Tasnim, anche un agente del Mossad.

Il Dipartimento di Stato Usa ha pubblicato sul proprio account in persiano una foto di Trump con la scritta: «Non scherzate con il presidente Trump». Dopo gli eventi di giugno e la cattura di Maduro in Venezuela, pochi credono che siano solo parole.

