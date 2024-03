Tegola sul reparto di Ematologia 

Nell’ospedale San Francesco di Nuoro, dopo le difficoltà di Oncologia, emergono quelle di Ematologia, un reparto molto apprezzato per il grande lavoro svolto dal personale. Nonostante siano presenti sette medici (un numero alto rispetto alla media della struttura) il reparto è bloccato per via dell’interruzione di una collaborazione - che durava da almeno dieci anni - con Anatomia patologica dell’ospedale Molinette di Torino, così come avvenne tempo fa con Milano. Due ottime collaborazioni interrotte per un problema di tipo economico. Questo dato ha ricadute importanti sui pazienti perché una diagnosi di linfoma richiede un’anatomia patologica che qui non si riesce a sostenere ed eseguire perché costosa.

I rischi

In sostanza, è tutto in stallo, alla frettolosa ricerca di nuove collaborazioni dopo aver bruciato due convenzioni prestigiose. E non si conta la perdita di sei ematologi, di cui uno dimesso e vari trasferiti. A breve ci saranno altri pensionamenti, tutti nello stesso reparto. Blocchi e rallentamenti anche nelle mammografie. Spostato il Cup oncologico al Cas, accettando così solo i pazienti già colpiti dalla grave malattia.

La protesta

Le voci dei pazienti e non solo si intensificano per rivendicare il diritto a una sanità che funzioni.

«Per noi di Sorgono il San Francesco è fondamentale - dice Pina Cui, referente del comitato Allerta in Barbagia -. I vertici dicono che va tutto bene, parlano di telemedicina. Il manager non si si accorge di quanto danno abbia fatto in quella che nei giorni scorsi ha definito eccellenza, e mi riferisco a Oncologia. Parla di 468 pazienti “presi in carico”: noi non siamo sacchi o numeri. Ha creato il Cas, spostando due oncologi lì (e quindi è aumentato il carico di lavoro del personale in Oncologia) ma noi non abbiamo bisogno di accoglienza, abbiamo bisogno di cure urgenti. Fanno vedere che diamo le colpe ai medici e al personale, ma la struttura sta andando avanti solo grazie a loro. Perché invece - conclude Cui - non dice quanti medici e non sono scappati via dopo il suo ingresso? Il San Francesco purtroppo non funziona da mesi: a cosa serve e per cosa paghiamo le tasse?».

