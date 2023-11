Tegas settebellezze Una rete a ogni tiro 

Triei. Di Amatori Jerzu-Triei colpisce il risultato larghissimo: 3-10. Inconsueto per il calcio, ma ancora più raro è leggere i tabellini quasi completamente monopolizzati da un nome. Perché per il Triei ha segnato 7 reti Giovanni Tegas. Mister settebellezze ha 29 anni, è papà di due bimbe e in campo è un attaccante con l’innato fiuto del gol. Non immaginava certo di entrare nella storia del club biancoverde, la squadra del suo paese a cui è legata gran parte della sua carriera. Di professione magazziniere a Tortolì, ha sempre segnato nella sua carriera e avrebbe forse meritato di più della Seconda categoria, ma negli ultimi anni ha scelto il connubio lavoro-famiglia. Invero, qualche esperienza in categorie superiori l’ha pure avuta, con alterne fortune.

Il record

A Cardedu domenica scorsa Giovanni Tegas si è caricato sulle spalle la squadra. Dopo lo svantaggio subito al 4’, il numero 10 con doppia nazionalità (è nato in Germania) ha pareggiato i conti 60 secondi dopo. Poi al 41’, sul risultato di 2-2, ha portato in vantaggio i suoi. Doppietta che per lui è pane quotidiano. Dopo l’intervallo è uscito dagli spogliatoi un Tegas esagerato, capace di sputare veleno su ogni palla che gli passava dai piedi. E di segnare ai minuti 48, 58, 66, 70 e 78. Un demonio di verde vestito con tanto di nuovo look inedito, in pendant con i colori sociali.

Gli avversari non hanno potuto opporre resistenza: bastava un lancio lungo e il numero 10 del Triei era in porta senza difficoltà. Ha segnato in tutti i modi, di destro, di sinistro, di testa e di potenza, facendosi largo. Imprendibile, immarcabile.

Vita da bomber

Lo scorso anno Tegas ha chiuso la stagione con 25 reti, quest’anno sono già 15 in 6 partite. «Vivo per fare gol», dice l’attaccante del Triei. «Non mi era mai accaduto di segnare sette gol in una partita, ma in altre due occasioni sono arrivato a cinque». Dietro la vena realizzativa non si cela alcun mistero: «Cerco di sfruttare tutte le occasioni che mi capitano. Segreti? No, soltanto una gran fame di fare gol».

Il presidente

Gian Virgilio Cabiddu è il presidente della società biancoverde. Coccola i giocatori come fossero suoi figli e crede nello spirito identitario della squadra. «Giovanni - racconta il massimo dirigente - è un ragazzo cresciuto calcisticamente nel nostro club e poi ha avuto le sue esperienze in categorie superiori. Il suo attaccamento ai colori biancoverdi è forte e per il gruppo è una guida. In estate ha avuto tante richieste, ma con orgoglio è rimasto da noi». Domenica è stato riscritto un pezzo di storia della società: il Triei non aveva mai segnato 10 gol in una sola partita ufficiale e neanche un suo atleta era mai riuscito a farne 7 tutti insieme.

