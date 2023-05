Tefta reclusa a casa: «Mio marito un aguzzino»  

Foggia . «Mio marito era talmente geloso da impedirmi anche di uscire da casa. Nell'ultimo anno era diventato particolarmente pressante perché sospettava che io avessi una relazione con Massimo De Santis, quando in realtà era una semplice amicizia».

La gelosia morbosa

In quasi due ore di audizione davanti ai pm di Foggia, Tefta Malaj, dal suo letto d'ospedale, ha ricostruito la genesi del terribile duplice omicidio di Torremaggiore, nel Foggiano, dove nella notte tra il 6 e il 7 maggio scorsi, Taulant Malaj, marito di Tefta, ha ucciso con 23 coltellate il vicino di casa Massimo De Santis, ha assassinato con sei fendenti la figlia sedicenne Jessica e ha tentato di ammazzare la moglie, ferendola gravemente. Tutto questo sotto gli occhi terrorizzati del figlio di 5 anni. Scene registrate dalle telecamere presenti in casa (soggiorno e camera da letto). Le attenzioni degli inquirenti sono concentrate in particolar modo sulla gelosia «morbosa ed ossessiva», come la definisce il gip, del marito, ma anche sulle presunte molestie sessuali che Taulant avrebbe compiuto negli ultimi due anni sulla figlia Jessica. Tefta ha infatti spiegato ai magistrati che è stata lei a pretendere l'installazione delle telecamere in casa per controllare il marito.

