Teen Hubs: i ragazzi si prendono la scena 

Domani nel Polo culturale di via Azuni a Sanluri si concluderà il progetto Teen Hubs rivolto ai ragazzi dei centri del Plus, oltre a Sanluri: Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Segariu, Samassi, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villanovafranca, Villanovaforru, Villamar.

«Il progetto rappresenta un’opportunità per dare voce ai giovani, rendendoli protagonisti attivi nella costruzione di spazi di aggregazione e crescita», spiega l’assessora ai Servizi sociali di Sanluri Pamela Tonin. I laboratori sono stati ideati attraverso il coinvolgimento diretto dei ragazzi che hanno scelto attraverso dei questionari le aree di interesse.

«Il coinvolgimento diretto di adolescenti e preadolescenti – prosegue Tonin – sono un elemento fondamentale per rispondere ai loro bisogni reali, promuovendo inclusione, partecipazione e sviluppo di nuove competenze. In un territorio come quello della Marmilla, dove le opportunità per i ragazzi sono spesso limitate, iniziative come questa sono fondamentali per creare comunità più coese e dinamiche, capaci di valorizzare il potenziale delle nuove generazioni».

Al progetto – iniziato un anno fa – hanno partecipato circa 500 ragazzi tra i 10 e 19 anni e domani, a partire, dalle 15 si cimenteranno nelle varie attività. ( s. r. )

