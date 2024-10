Tedesco vuole 3 punti storici 

Bruxelles. «Non facciamo finta: la Nations League non è la competizione del secolo... lo sanno tutti. Ma ogni volta che indossiamo la maglia della nazionale, vogliamo vincere». Aurelien Tchouameni, capitano della Francia, è sincero alla vigilia della partita di Bruxelles con il Belgio. Alla sfida di stasera, in contemporanea con Italia-Israele, guardano con interesse anche gli azzurri: un pari consentirebbe loro di rafforzare il primato in caso di vittoria a Udine, un successo della Francia blinderebbe i primi due posti tra Deschamps e Spalletti. Ma Domenico Tedesco, il ct che col Belgio ha fermato l’Italia complice il rosso a Pellegrini, sente aria di vittoria: «Può essere un giorno storico, per noi», in riferimento al fatto che i belgi non battono i francesi da 43 anni. Contro i Diavoli Rossi la Francia deve rinunciare a Mbappè, che ha avuto una “licenza” dal suo ct e ora affronta le critiche in patria per la serata in discoteca in Svezia il giorno di Francia-Israele.

