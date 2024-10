Tedesco, ama il mare e le escursioni: ecco l’identikit del turista 

Il turista sceglie di soggiornare a Tortolì per il mare e le escursioni. Tra i viaggiatori internazionali dominano i tedeschi, seguiti da svizzeri e francesi. Tra gli italiani spopolano i lombardi, con alle spalle laziali e piemontesi mentre tra i sardi i flussi maggiori provengono dal Sassarese, con i cagliaritani secondi. Rispetto al 2023 un incremento di presenze, ma anche minor capacità di spesa. «C’è molta richiesta concentrata su luglio e agosto quando, però, il territorio rischia di non riuscire a soddisfarle tutte», ha spiegato Alessandro Baire, responsabile del settore turistico per la Sartoria del marketing che, insieme a Carlo Gaspa, ceo di Eager Analytics, ha organizzato con il Comune il convegno Turismà.Tortolì è al dodicesimo posto tra le mete turistiche più frequentate dell’Isola. Con 607.281 presenze turistiche, il bilancio segna un incremento del 2,88 per cento rispetto all’anno scorso. In tutto gli arrivi sono stati 114.082. L’oscar delle presenze internazionali spetta ai tedeschi con il 14,5 per cento (2,6 per cento in più del 2023), seguono gli svizzeri con il 5,5 per cento (+0,8) e i francesi con il 5,4 per cento (+0,7). I lombardi sono stati i più presenti con il 6,8 per cento (+1,3), a ruota laziali con il 5,4 per cento (+0,5) e i piemontesi con il 3,2 (+0,5). (ro. se.)

