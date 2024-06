Tedeschi smarriti a Gorropu recuperati dall’elicottero 

Si sono persi a Gorropu e per mettersi in salvo hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco. La località era talmente impervia che dalla centrale operativa del comando provinciale di Nuoro hanno fatto intervenire l’elicottero Drago 144, decollato da Alghero. Coinvolti nella disavventura due turisti tedeschi che avevano scelto il canyon di Urzulei per un’escursione suggestiva e metà, ogni giorno, di carovane di visitatori. L’allarme è scattato ieri mattina. Erano le 8.43 quando i due escursionisti hanno chiamato il 115. Raccolta la segnalazione, dalla sala operativa hanno trasmesso la disposizione dell’intervento ai colleghi del distaccamento di Tortolì che si sono messi in viaggio verso la zona di cui i turisti avevano indicato le coordinate. Mentre i vigili percorrevano la vecchia strada statale 125, sul posto già operava il personale dell’elicottero.

Attraverso l’ausilio del verricello, i tecnici in servizio sul mezzo aereo hanno recuperato i due dispersi. Con un coordinamento tempistico perfetto, l’equipaggio ha consegnato gli escursionisti alle squadre dei vigili del fuoco in servizio a terra. I quali, una volta accertate le buone condizioni fisiche degli stessi, li hanno accompagnati a valle. Un episodio analogo è accaduto lo scorso 11 aprile. Nella circostanza una turista spagnola era stata colta da malore nella stessa zona e per portarla in salvo erano intervenuti i vigili del fuoco di Tortolì e le squadre del Soccorso alpino e speleologico. (ro. se.)

