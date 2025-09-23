Tedeschi in salvo nel camper al rogo 

Stavano percorrendo la statale 129 bis, che collega Macomer con la Planargia (bivio nord del capoluogo del Marghine) quando il camper su cui viaggiavano (una coppia di turisti tedeschi col loro cane) è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. Sono seguiti momenti di paura, con i due turisti che hanno cercato di salvare il salvabile mentre il mezzo andava distrutto.

Provvidenziale è stato l'intervento di una volante del commissariato di Macomer e dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area interessata dalle fiamme e garantito l’incolumità ai due viaggiatori e il loro cane. Le origini dell'incendio - è stato appurato - sono da ricercare in un un cortocircuito che, in pochi minuti, a causa della presenza di alcune bombole di Gpl, che sono esplose, ha portato alla completa distruzione del mezzo.

Sono seguiti momenti di disperazione per i due turisti che, oltre ad aver perso il camper, sono rimasti anche senza documenti e carte di credito. Gli agenti del commissariato hanno offerto loro ristoro e tutta l'assistenza necessaria. In serata sono stati ospitati in un hotel cittadino in attesa dell'intervento del Consolato tedesco per il rilascio di documenti provvisori necessari per il loro rientro.

La coppia di turisti non si è dimostrata insensibile verso i asoccorritorio. Ha voluto ringraziare il personale della polizia di Stato, per la disponibilità e l'umanità dimostrata.

RIPRODUZIONE RISERVATA