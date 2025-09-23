VaiOnline
Macomer.
24 settembre 2025 alle 00:38

Tedeschi in salvo nel camper al rogo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Stavano percorrendo la statale 129 bis, che collega Macomer con la Planargia (bivio nord del capoluogo del Marghine) quando il camper su cui viaggiavano (una coppia di turisti tedeschi col loro cane) è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. Sono seguiti momenti di paura, con i due turisti che hanno cercato di salvare il salvabile mentre il mezzo andava distrutto.

Provvidenziale è stato l'intervento di una volante del commissariato di Macomer e dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area interessata dalle fiamme e garantito l’incolumità ai due viaggiatori e il loro cane. Le origini dell'incendio - è stato appurato - sono da ricercare in un un cortocircuito che, in pochi minuti, a causa della presenza di alcune bombole di Gpl, che sono esplose, ha portato alla completa distruzione del mezzo.

Sono seguiti momenti di disperazione per i due turisti che, oltre ad aver perso il camper, sono rimasti anche senza documenti e carte di credito. Gli agenti del commissariato hanno offerto loro ristoro e tutta l'assistenza necessaria. In serata sono stati ospitati in un hotel cittadino in attesa dell'intervento del Consolato tedesco per il rilascio di documenti provvisori necessari per il loro rientro.

La coppia di turisti non si è dimostrata insensibile verso i asoccorritorio. Ha voluto ringraziare il personale della polizia di Stato, per la disponibilità e l'umanità dimostrata.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Coppa Italia

Il Cagliari ci ha preso gusto: 4-1 al Frosinone

l Gaggini, Spignesi
Cronaca

Scomparsa a Palau, la pm: «È omicidio» Due sotto inchiesta

Il giallo della donna di Castelsardo:  gli inquirenti cercano il cadavere 
Andrea Busia
Cronaca

Travolto da un’auto, 18enne muore in monopattino

Lo schianto in via Is Maglias a Cagliari: il ragazzo ucraino era salito sul mezzo elettrico da pochi istanti 
Matteo Vercelli
Quartu.

Anziano veterinario falciato sulle strisce mentre torna a casa

Enayat Besharati, 80 anni, iraniano abitava e lavorava da anni nell’Isola 
Raffaele Serreli
Energia

Aree idonee sarde, a Roma inizia un autunno caldo

Il 7 ottobre la Consulta decide sulla Legge 20: I comitati: «Pronti a riprendere la protesta» 
Lorenzo Piras
Il piano

Assalto eolico a Pan di Zucchero

Enrico Fresu
l’anomalia

Tromba d’aria nel mare di Cagliari

Il tornado visibile in tutto il Golfo si dissolve sulla terraferma 
Luigi Almiento
Intervista

La Sla e il fine vita: «Voglio che mi lascino morire»

Il fondatore dell’associazione Olimpia Onlus: «Sento sulla pelle cosa provano le persone che assistevo» 
Sara Marci
Caso Grillo

Se lei non dice sì è uno stupro: «Sentenza importante»

La legge sul consenso alla Camera: «Libero, consapevole ed esplicito» 
Caterina De Roberto