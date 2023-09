tedeschi campioni usa giù dal podio 

Manila. Stravolti i pronostici della vigilia e, soprattutto, completamente sovvertiti gli equilibri del basket: la Germania batte 83-77 la Serbia in finale ai Mondiali e conquista per la prima volta nella sua storia l'oro. A Berlino festeggiano a sorpresa il titolo meno prevedibile, nel giorno in cui la nazionale di calcio esonera il suo ct, Flick, verso l'Europeo in casa del prossimo anno.

Nel mondo rivoltato definito dal successo della Germania del canestro, a fare notizia è anche la debacle degli Usa, che mancano anche il bronzo arrendendosi al Canada. Disperazione anche per i serbi che stavano per far saltare il banco nonostante le tante assenze.

Nessuno avrebbe mai puntato sulla Germania alla vigilia del torneo iridato: altre le nazionali con maggiore tradizione e, soprattutto, più stelle Nba. Ma i tedeschi hanno sorpreso tutti, battendo una dopo l'altra squadre che erano date come candidate per la vittoria finale: Lettonia, gli stessi Usa e infine la Serbia. Merito di una squadra compatta, costruita attorno alla sua stella Dennis Schroder: l'ex Lakers ora ai Toronto Raptors è stato autore in finale di 28 punti e di tiri decisivi che hanno trascinato i suoi. Sugli scudi anche Franz Wagner degli Orlando Magic che ha messo a referto 19 punti. I serbi hanno tenuto aperta la gara sino all’ultimo.

Per gli Usa ai Mondiali arriva invece un altro ko. Stavolta la nazionale a stelle strisce si è arresa per 127-118 al Canada all’overtime, dopo aver rimontato con un tiro da 3 sul 111-111 sulla sirena. Il bronzo è la prima medaglia per il Canada.

