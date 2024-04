Tedde si presenta ad Alghero 

Il candidato sindaco Marco Tedde si è presentato ieri agli elettori algheresi con un progetto per il territorio che ambisce a risvegliare la classe dirigente del nord Sardegna, «da troppi anni assopita». Un appuntamento che è stato motivo di polemica, con le dimissioni del coordinatore cittadino dei Riformatori, Alberto Bamonti, deciso a rinunciare al simbolo piuttosto che appoggiare Tedde. «Ha distrutto il centrodestra», ha detto il consigliere comunale di maggioranza. Eppure ieri c’era anche il logo del partito fondato da Massimo Fantola nel manifesto elettorale, accanto a Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Unione di Centro, Patto per Alghero e Prima Alghero.

L’incontro

Nella sala Mimosa del Catalunya c'erano i rappresentanti locali del centrodestra, tra cui il coordinatore provinciale azzurro Nanni Terrosu, il deputato Pietro Pittalis, la parlamentare FdI Barbara Polo, il coordinatore cittadino Marco Di Gangi, Michele Pais, Lega, con la coordinatrice locale Monica Chessa, i vertici Udc, Nina Ansini e Lelle Salvatore e i civici, capeggiati da Maria Vittoria Porcu e Toti Columbano.Grandi assenti il sindaco Mario Conoci e i Riformatori.Michele Cossa e Fabio Pala hanno mandato il loro messaggio di saluto. «Non sono potuti venire oggi e non per motivi politici», ha precisato Tedde.

La polemica

Chi invece non si è presentato alla consacrazione dell’avvocato forzista, in scienza e coscienza, è stato l’ormai ex coordinatore cittadino dei Riformatori, Alberto Bamonti, che ieri mattina ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico politico. «Il mancato coinvolgimento del coordinamento cittadino nella delicata fase di preparazione dell’imminente competizione elettorale, non solo svilisce l’impegno profuso in tanti anni di militanza nel partito dei Riformatori, ma soprattutto impedisce di fornire un contributo decisivo alla individuazione delle risposte da dare al territorio. Non posso, quindi, che rassegnare le dimissioni», ha spiegato Bamonti. «La nostra coalizione terrà le porte aperte», ha ribadito Tedde. La sedia vuota del sindaco Mario Conoci ha lasciato Tedde quasi indifferente. «Abbiamo perso di vista l’Amministrazione di questa città quando il sindaco ha revocato le deleghe agli assessori di FI. Noi adesso guardiamo avanti».

