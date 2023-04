Tecnologie in aiuto dei pazienti 

«Dopo una diffidenza iniziale - spiega Cannas - la gente sta rispondendo bene alla nostra azione, conscia dei benefici che ne conseguono. Se ben utilizzate, le nuove tecnologie possono giovare alla salute dei tanti, contribuendo alla riduzione delle liste d’attesa e ai viaggi verso le strutture in città. Non una sostituzione dei medici, ma un’azione sinergica con gli specialisti in un perfetto connubio grazie fra intelligenza artificiale e fisica». Il progetto, premiato lo scorso anno dall’Associazione italiana ingegneri clinici come il migliore della categoria, vuole essere uno sguardo al futuro, andando ad abbattere gradualmente le problematiche della sanità nostrana. I tecnici, in postazione dalle 6 alle 9 ore di turno diurno, vengono sostituiti dal monitoraggio automatico nella notte, collegato alla centrale del 118 per ogni esigenza del paziente.

Tra le varie aree dello stabile c’è il direttore generale della Asl nuorese, Paolo Cannas, attivissimo nei preparativi delle tre sale operative per la telemedicina e teleassistenza sui pazienti cardiopatici. Una tecnica innovativa, importata da Cannas dopo l’esperienza di manager nella sanità in Friuli Venezia Giulia. E di tempo non se n’è perso: una prima sala è già funzionante. Suddivisa in postazioni, consente ai tecnici dell’azienda sanitaria il monitoraggio a distanza dei pazienti, grazie alle strumentazioni istallate dagli ingegneri nelle abitazioni. Vari i devices forniti: frequenza cardiaca, tracciato Ecg, pressione arteriosa, saturazione dell’ossigeno. Oltre 70 gli assistiti, con l’obiettivo di incrementarne il numero, spaziando fra altre patologie.

La nuova sede dell’Asl di Nuoro è un continuo viavai di professionisti operativi sui 5 piani della struttura, esempio di virtuosa ristrutturazione del vecchio ospedale, valorizzandone i tratti storici, dagli arredi fino ai marmi che ne esaltano la bellezza. Se negli uffici tecnico-amministrativi si procede a pieno regime, anche dopo le nuove assunzioni, al piano terra dove sorgeranno gli ambulatori sono in corso gli ultimi ritocchi verso l’uscita di via Brigata Sassari. Da superare alcuni dettagli burocratici con la Soprintendenza dei beni culturali eliminando le barriere architettoniche.

Sale operative

Le adesioni

«Il dialogo con i Comuni, le famiglie e i territori è e sarà costante - dice Cannas -. Lavoriamo per consegnare a Nuoro e a tutta la provincia una sede centrale funzionale, migliorare le carenze zonali, valorizzando questo e altri servizi». Lo ribadisce con maggiore fermezza, di ritorno dal Forum ministeriale dei 100 direttori generali. Tra i laboratori istituiti nel tavolo nazionale, il manager ha contribuito a quello inerente la sanità territoriale, concentrandosi sui progetti di rilancio per le zone interne e svantaggiate. Il dado è tratto: parola d’ordine la salute dei cittadini e un’attenzione totale ai soggetti più fragili. Percorso arduo, ma i presupposti fanno ben sperare per i mesi che verranno.

