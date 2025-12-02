Tecnologie digitali nel villaggio nuragico  

C’è anche il nuraghe di Seruci tra i trentadue siti archeologici inseriti nella richiesta per il riconoscimento dei monumenti simbolo della Sardegna da parte dell’Unesco. Un riconoscimento della rilevanza del sito gonnesino tra quelli più significativi in Sardegna. E non è finita qui: tra i nuraghi che partecipano all’istanza Unesco, il villaggio di Seruci è destinatario di un finanziamento di 810 mila euro in arrivo dalla Regione. Il sito archeologico gonnesino è stato scelti dal CRS4 per un progetto pilota, tra i trentadue che partecipano all’istanza Unesco, per sperimentare infrastrutture innovative da installare a Seruci. «Le nuove dotazioni infrastrutturali all’avanguardia saranno predisposte per conto del Centro Regionale di Programmazione – dice Pietro Cocco, sindaco di Gonnesa – si tratta di tecnologie video, digitali e di collegamento per i percorsi di visita e l’accesso al nuraghe». Seruci diventerà il modello in cui si sperimenteranno le nuove dotazioni tecnologiche, infrastrutture per migliorare la fruizione del sito archeologico. A disposizione del Comune di Gonnesa ci sono più di 800 mila euro da investire nel futuro innovativo del villaggio archeologico, visitato ogni anno da centinaia di turisti.

