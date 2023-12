Tecnologie di frontiera, il talk per le imprese 

Spazio, nanotecnologie, materiali avanzati, tecnologie di frontiera. Parole spesso molto distanti dalla quotidianità delle imprese e persino dal loro orizzonte strategico nonostante stiano già cambiando il modo di intendere i processi produttivi, lo sviluppo e il testing di nuove soluzioni, persino interi pezzi di filiera.

Di tutto questo si parlerà oggi alle 18, negli spazi della ex Manifattura Tabacchi (corte 2, piano 1), col talk dal titolo “Applicazioni Spaziali e ricerca di frontiera. Distretti aerospaziali regionali: il modello Sardegna”. Durante l’incontro interverranno Domenico Maria Caprioli (direttore scientifico yourscienceEDU e Gruppo Next4) e Giacomo Cao (presidente Distretto AeroSpaziale della Sardegna). Introduce e modera Diego Teloni (Opificio Innova)

Il talk sarà l’occasione per conoscere meglio anche il Distretto aerospaziale della Sardegna, una delle realtà dal più alto potenziale di crescita nell’Isola e perno della rivoluzione che condurrà allo sviluppo di un distretto tecnologico aerospaziale che è anche un modello nazionale. Non solo: il Dass sostiene, attraverso le proprie competenze scientifiche e tecnologiche, l’attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia, contribuendo al rafforzamento delle competenze tecnico-scientifiche dei soci e del sistema di ricerca a livello regionale, nazionale e internazionale.È possibile partecipare gratuitamente iscrivendosi al link presente sul sito opificioinnova.it. L’evento è organizzato da Opificio Innova - Partner 24Ore con Innois e la Fondazione di Sardegna.

