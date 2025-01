Tecnologia, otto startup sarde a Las Vegas 

Da Certy, sede a Cagliari, che si occupa di gestire tutte le fasi della compravendita di prodotti usati sui vari marketplace presenti sul web; a WiData, sede a Sassari, che fornisce servizi di data analytics per la trasformazione digitale nei settori della mobilità e dei trasporti, del monitoraggio ambientale e dei servizi alla cittadinanza in generale. Da Zephorum, sede a Cagliari, che recupera l’eredità digitale di una persona; a Radoff, natali a Calangianus, che controlla la qualità dell’aria. Queste e altre quattro aziende sarde, otto in tutto, hanno esposto il loro prodotto al Ces (Consumer Electronics Show) di Las Vegas, la più grande fiera mondiale della tecnologia.

La promozione

«La nostra», dice l’assessore all’Industria Emanuele Cani, «è una delle delegazioni italiane più numerose». L’evento, nel quale vengono presentate le novità più significative in tutti gli ambiti del tech, attira ogni anno migliaia di espositori provenienti da ogni angolo del pianeta e oltre 150mila visitatori tra analisti, esperti del settore, giornalisti e visitatori. Oltre 4mila espositori, di cui 46 startup innovative italiane provenienti da quattordici regioni riunite nel padiglione organizzato dall’Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Trecento investitori

Quattro giorni, la chiusura ieri, di incontri con investitori e rappresentanti istituzionali italiani negli Stati Uniti, con l’obiettivo di promuovere e creare nuove opportunità di business. Al taglio del nastro è seguito il consueto evento di networking che ha coinvolto più di 300 tra investitori, figure executive di grandi aziende e altri stakeholder internazionali dell’innovazione. Le aziende sarde presenti (Icarus Technology, Zephorum, WiData, Linkalab, Certy, Lieu.City, Radoff, Nowtech Solutions) operano in svariati settori dell’innovazione. «Per loro un’opportunità di altissimo prestigio per incontrare nuovi partner e farsi conoscere a livello internazionale», spiega l’assessore Cani. «La Regione supporta con grande interesse le realtà virtuose di questo comparto affinché possano introdursi e competere nei mercati internazionali più strategici».

RIPRODUZIONE RISERVATA