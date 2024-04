Tecnologia e sostenibilità, bandi europei 

Una chance in più per le micro, piccole e medie imprese (Mpmi). È stato emanato l’avviso per il sostegno di piani di innovazione nelle Mpmi Innovazione di processo e dell’organizzazione promosso dall’Ecosistema dell’Innovazione e.INS -Ecosystem of Innovation for Next generation Sardinia-Spoke 7 (Low Carbon Technologies for efficient energy system), nell’ambito del Piano di Ripresa e Resilienza, Missione 4-Istruzione e Ricerca-Componente 2-Dalla Ricerca all’Impresa-Linea di investimento 1.5-Creazione e Rafforzamento di “Ecosistemi dell’Innovazione per la Sostenibilità”, costruzione di “Leader Territoriali di R&S” finanziato dall’Unione europea. Inoltre, sono stati prorogati alle 12 dell’8 maggio i termini per le domande dell’avviso promosso dall’Ecosistema dell’Innovazione e.INS-Ecosystem of Innovation for Next generation Sardinia-Spoke 6 (Digital Transformation) nell’ambito del Piano di Ripresa e Resilienza, Missione 4-Istruzione e Ricerca-Componente 2-Dalla Ricerca all’Impresa -Linea di investimento 1.5-Creazione e Rafforzamento di “Ecosistemi dell’Innovazione per la Sostenibilità”, costruzione di “Leader Territoriali di R&S”.

