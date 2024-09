«Tecnocasic, smaltire costa troppo» 

Il tema dei rifiuti infiamma il Consiglio comunale. L’appalto - che scadrà lunedì prossimo anche se è prevista una proroga tecnica che farà slittare il termine – è la gara più importante e corposa per la città (50 milioni di euro all’anno per almeno sette anni + 2 la base d’asta). Il confronto, a volte anche acceso e pungente visti gli interessi in gioco, ha ribadito la diversità di vedute tra maggioranza e opposizione. La partita si gioca sull’aumento della Tari, sui mastelli e sulla durata del contratto. A mettere benzina sul fuoco, il sindaco Massimo Zedda che giovedì, durante la Commissione Bilancio, ha messo in dubbio l’utilità e la convenienza del Tecnocasic, l’impianto di Macchiareddu dove vengono smaltiti i rifiuti indifferenziati.

Tari alle stelle

Massimo Zedda, durante la riunione, non parla mai di aumenti della Tassa sui rifiuti solidi urbani, ma afferma che agli alti costi della Tari sono imputabili agli elevati costi di smaltimento del secco nello stabilimento Tecnocasic. Numeri alla mano, il sindaco parla di oltre 6 milioni di euro di perdite coperte dal Cacip, la società controllante. Il quesito che pone è questo: ha senso tenere in piedi il Tecnocasic e non fare riferimento ad altre realtà, visto che da noi lo smaltimento costa 200 euro a tonnellata mentre nel resto d’Italia non supera i 127 euro? Massimo Zedda non risparmia una frecciata sulla governace del Cacip. «Abbiamo il 70% ma grazie a una genialata sul voto pesiamo 1». La posizione è netta: «Gli indirizzi sulle linee di attività delle società controllate e partecipate, enti e fondazioni riconducibili al Comune, saranno dati all’atto di approvazione del Documento unico di programmazione che verrà presentato in Consiglio dopo l’approvazione delle linee di mandato. Il Tecnocasic è una società che produce perdite da anni, ripiegate con risorse del Cacip. Ipotizzo quindi di riportare in capo al Cacip il tutto».

Più chiarezza

Roberto Mura, consigliere di minoranza, fa parte della Commissione bilancio e tributi. «Il sindaco ha il dovere di chiarire in Consiglio comunale: un argomento di questo tipo va trattato mettendo al centro il bene dei cittadini, la tutela dei lavoratori e il miglioramento della qualità del servizio. Non certo con superficialità e pressappochismo. Massimo Zedda, dopo aver ideato un appalto disastroso per la raccolta dei rifiuti, adesso minaccia di chiudere la società che materialmente li smaltisce. Non saranno molto d'accordo i dipendenti del Tecnocasic, ma neppure i cagliaritani, che, secondo il sindaco, dovranno continuare a smaltire i rifiuti in casa pur pagando la Tari aumentata».

Sulla stessa linea Alessandra Zedda, ex candidata sindaca e componente della stessa commissione. «Per il ritiro dei mastelli occorre molto personale, ecco perché il costo del lavoro è elevato, così come è elevato il costo dei mezzi. Da questi elementi la necessità, che noi contestiamo, di una gara che dura 7+2 anni, costi che altrimenti non si riuscirebbe ad ammortizzare». Sul Tecnocasic Alessandra Zedda ha più perplessità. «Non dimentichiamo che è una partecipata del Comune. Chissà cosa ne pensano i lavoratori occupati nell’impianto?».

Tariffe più basse

Su perdite e utilità dell’impianto di Macchiareddu prende posizione Barbara Porru, presidente del consiglio di amministrazione del Cacip. «Tecnocasic svolge un servizio che incide sul Piano economico finanziario del comune di Cagliari per il 10%, dati degli ultimi 3 anni. Bisognerebbe conoscere quali altre voci compongono la tariffa Tari e quali incidenze hanno sul Pef. Tecnocasic svolge un servizio importante con professionalità al suo interno di tutto rispetto e indispensabili. I lavori di rinnovamento delle linee A e B del termovalorizzatore, oltre all’imminente completamento dei lavori dell’impianto di compostaggio, consentiranno di rendere gli impianti più performanti e progressivamente di ridurre la tariffa».

