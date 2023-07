Tecnocasic, ex manager finiscono a processo dopo la denuncia di un ingegnere licenziato 

Dovranno comparire davanti al Tribunale il 23 maggio del prossimo anno, per rispondere dell’accusa di concorso in tentata concussione. Giuseppe Casula e Giuseppe Cuccu, ex vertici del Tecnocasic, sono stati rinviati a giudizio ieri dalla giudice Elisabetta Patrito che ha accolto la richiesta della sostituta procuratrice generale Maria Grazia Genoese.

Dopo la richiesta di archiviazione formulata dal pm Giangiacomo Pilia, l’ex pg Francesca Nanni aveva avocato a sé l'inchiesta, affidandola alla sua sostituta. Le contestazioni si riferiscono a presunte pressioni denunciate dall'ingegnere cagliaritano Antonello Scotto, attraverso l'avvocato Patrizio Rovelli: risalirebbero a gennaio del 2019 e sarebbero state fatte affinché si decidesse a dimettersi da dirigente del Tecnocasic, nel corso del periodo di prova dopo aver vinto la selezione. Cuccu e Casula sono difesi dai legali Mauro Cuccu, Giuseppe Macciotta e Fabio Pili. Il Tecncocasic ha poi comunicato all'ingegner Scotto di non aver superato il periodo di prova: il professionista con l'avvocato Gianni Benevole ha impugnato il licenziamento. Il prossimo anno, dunque, prenderà il via il processo davanti alla Seconda sezione penale.

RIPRODUZIONE RISERVATA