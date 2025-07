«Tecnici sardi penalizzati» 

Di primo acchito colpisce la sua passione, poi affiora la professionalità. Piergianni Pala è come un frutto dalla scorza dura o un pallone di due colori che si legano: rosso o blu, yin e yang. Da una parte c’è l’allenatore, ruolo palesemente preferito, dall’altra il dirigente: è presidente dell’Associazione italiana allenatori di Sassari nonché suo vice presidente regionale, ruolo che gli consente di avere una visione d’insieme del mondo isolano dei tecnici, con figure di livello («tanti potrebbero fare i professionisti») e problemi («manca la pazienza»). E adesso, a 49 anni, tornerà a occupare una panchina, amore mai sopito.

Pala, è così?

«Sì, finalmente. È una passione che non si spegne mai. Sentivo il bisogno fisico e mentale di tornare in campo. Allenare non è solo trasmettere calcio ma lasciare un’eredità morale. Perché prima viene l’uomo, poi il calciatore. Credetemi: il calcio ha tanto bisogno di persone vere».

Da quanto mancava?

«Circa due anni. Riparto dal settore giovanile perché credo fermamente che lì si costruisca il futuro del calcio, soprattutto in Sardegna. Formare un ragazzo è molto più importante di vincere una partita: il settore giovanile è il vero laboratorio dove nasce tutto».

Lasciò dopo un ottimo campionato con la San Paolo Sassari: perché?

«Fu una stagione incredibile, il terzo posto in Prima categoria dopo una doppia promozione fu frutto di lavoro, sacrificio e un grande gruppo. In seguito ebbi contatti con diverse società, anche di categorie superiori, ma non me la sentii: non avevo la testa per ripartire altrove. Per allenare ho bisogno di un progetto serio. Viene prima della categoria e del denaro».

Il Pala presidente che fa?

«È un ruolo cruciale nella rappresentanza, nella tutela e nello sviluppo della figura dell’allenatore a livello locale. Le sue responsabilità spaziano dall’organizzazione alla formazione, dal supporto istituzionale alla promozione del calcio sul territorio».

È anche vicepresidente regionale.

«Dal 2020. È una responsabilità ma anche un punto d’osservazione privilegiato per capire dove intervenire per migliorare il movimento. Il mio obiettivo è dare voce agli allenatori sul territorio e lavorare per la loro crescita».

Com’è cambiato il mondo degli allenatori?

«Oggi il mister non è più solo quello che disegna schemi. Deve essere educatore, psicologo, comunicatore e aggiornato a livello metodologico. È aumentata la professionalità e i giocatori sono più esigenti. Purtroppo a volte manca la pazienza: tutti vogliono subito risultati, anche nei settori giovanili. È un cambio di mentalità che rischia di snaturare la funzione educativa dello sport».

Perché sono pochissimi gli allenatori sardi che arrivano ad alti livelli?

«Non manca il talento ma le opportunità. Siamo un’isola anche nel calcio: distanza, costi e poca visibilità penalizzano chi lavora bene. E poi molti bravi allenatori preferiscono restare in zona per motivi familiari o lavorativi. Serve una rete che li aiuti a emergere, anche fuori Sardegna. Potrei fare una quindicina di nomi che non avrebbero avuto difficoltà a fare i professionisti».

Cosa vede nel futuro del calcio regionale?

«Sono realista ma non disilluso. Ci sono potenzialità enormi ma serve unità d’intenti. Troppo spesso ci si divide per personalismi. Se mettiamo davanti i ragazzi, il territorio e la passione per questo sport, possiamo risalire. Ci credo, altrimenti non sarei qui».

