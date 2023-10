Tecnici in Bulgaria per risanare l’ambiente 

Lotta all’inquinamento ambientale in Bulgaria con la tecnologia italiana e la consulenza di due specialisti sardi. L’impegno è di quelli gravosi ma Nicola Secchi di Sindia e Nevio Pasquini di Santu Lussurgiu stanno profondendo ogni energia per risanare l’ambiente dell’impianto petrolchimico della Lukoil in Bulgaria, uno dei più grandi d’Europa. Per compiere questa missione speciale sono stati inviati dalla Eurovix Italia fino a Burgas sulle sponde del Mar Nero, per portare a compimento il progetto sostenibile Life Wateroil, finanziato dall’Unione europea, nello stabilimento Lukoil Neftohim.

L’intervento

Dal 2021 lavorano nella fabbrica con l’obiettivo di ridurre il carico inquinante dei reflui fognari e abbattere il carico di odori dell’impianto mediante l’impiego di due bioattivatori. «I due prodotti degradano gli inquinanti delle acque di scarico e dell’aria migliorandone l’impatto ambientale», spiegano il product specialist Pasquini e il direttore scientifico Secchi. Un progetto ambizioso e una sfida ambientale impegnativa con 2 milioni e mezzo di budget, necessari anche per «la realizzazione della nuova condotta fognaria chiusa e di un nuovo impianto di ricircolo per le fasi di desalinizzazione del petrolio, con conseguente riutilizzo dell’acqua nel processo produttivo», aggiungono i due tecnici. Non solo cura dell’ambiente, si occuperanno anche di tutela e monitoraggio delle specie avicole migratorie e stanziali, che nidificano nel vicino lago Mandra, sito di Natura2000, insieme con il Comune di Burgas.

I professionisti

Quest’anno Secchi e Pasquini hanno già fatto visita allo stabilimento a gennaio e aprile. «Siamo entusiasti di questa esperienza internazionale, il progetto ha già conseguito importanti risultati anche grazie alla Eurovix – spiegano i due professionisti sardi – è soddisfacente utilizzare le biotecnologie, il know how e la nostra professionalità per migliorare le condizioni ambientali di un’area produttiva strategica a livello europeo».La Eurovix in 30 anni di attività ha realizzato importanti interventi in Sardegna per migliorare la qualità ambientale sia per aziende private agricole, (settore vitivinicolo e zootecnico) che per enti pubblici (comuni e aziende e municipalizzate) incrementandone qualità e quantità produttive.

RIPRODUZIONE RISERVATA