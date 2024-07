Tecnici della Fonderia chiamati all’estero: il sindacato dice no 

Oltre al danno la beffa per i lavoratori della storica fonderia di San Gavino Monreale, che da più di 14 mesi si trovano in cassa integrazione a zero ore con nessuna prospettiva di riavvio degli impianti e lo spettro del licenziamento.

Il trasferimento

Ora la multinazionale svizzera Glencore, proprietaria della fabbrica di San Gavino e di quella di Portovesme, ha richiesto l’intervento di due tecnici della fonderia per una consulenza e per un’eventuale risoluzione di alcuni aspetti e problemi di carattere produttivo da destinare a un suo stabilimento in Germania. Lo rimarcano i lavoratori e le lavoratrici della fonderia insieme ai componenti della Rsu, formata da Carlo Ambus, Cristiano Lixi ed Enrico Porceddu, rispettivamente della Uil, Cgil e Cisl: «Sarebbe tutto nella norma – spiegano – se non fosse che tale presidio produttivo è stato scelto un anno e mezzo fa dalla multinazionale per spostare definitivamente le lavorazioni del piombo e dei suoi sottoprodotti a discapito della marcia degli stabilimenti di San Gavino Monreale e Portovesme. Di questa decisione, ufficialmente presa per sopperire al problema legato alla crisi energetica, visti gli alti costi di produzione in Sardegna, ne fanno le spese i 50 dipendenti diretti e più o meno altrettanti indiretti dello stabilimento del Medio Campidano. Come Rsu, lavoratrici e lavoratori abbiamo tutto il diritto di storcere il naso di fronte di questa notizia, proprio perché circa un anno fa gli stessi durante la loro battaglia, hanno evidenziato che la volontà della multinazionale era ed è a tutt’oggi quella di spostare la produzione e questo conferma la nostra teoria che il problema energetico fosse ben lontano dall’essere la causa dei problemi della multinazionale in Sardegna».

L’orgoglio

Dunque, la Glencore riconosce l’alta professionalità dei lavoratori di San Gavino, ma chiede loro di andare all’estero per esportare le proprie competenze con la prospettiva ormai certa di dismissione della fonderia. «Allo stesso momento – aggiungono i lavoratori – possiamo ritenerci orgogliosi, ma non certo soddisfatti di questa richiesta di consulenza, perché è la dimostrazione della nostra professionalità e delle nostre capacita, un vanto per la stessa multinazionale che più volte ha dichiarato come San Gavino fosse “il nostro fiore all’occhiello”, un fiore ormai appassito. Speriamo che la professionalità e le competenza siano utilizzate nel futuro per un eventuale hub per arricchimento di preziosi e materie critiche, come da recenti sperimentazioni che hanno fatto emergere la qualità del personale che lo ha eseguito. Questo deve essere un punto di forza per le istituzioni politiche per difendere i lavoratori e lo stabilimento».

L’appello

I dipendenti della fonderia chiedono solo di poter continuare a vivere in Sardegna grazie al proprio lavoro in uno stabilimento che ogni anno arrivava a trattare 60mila tonnellate di piombo da cui si raffinavano 200 tonnellate d’argento e 2 tonnellate d’oro. «Pretendiamo rispetto – concludono i lavoratori e le Rsu – e pretendiamo una ripresa delle lavorazioni della fonderia vista la nostra certificata professionalità e competenza. Come lavoratori esprimiamo il nostro no a questa richiesta a senso unico e rimarchiamo il nostro diritto al lavoro come recita l’articolo 1 della Costituzione italiana».

Intanto, sono arrivati i primi avvisi di licenziamento per 13 lavoratori di una ditta d’appalto. Da qui la richiesta di un intervento del Governo, della presidente della Regione e degli assessori per la difesa dell’occupazione e della dignità dei lavoratori travolti da una crisi che va avanti dal 2022 e che oggi vede ridotte al lumicino le speranze per il futuro.

