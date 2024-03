Tecnici del Ministero a Piscinas 

Nuovo sopralluogo a Piscinas alla ricerca della fonte che ha causato la piena del rio Irvi carico dei veleni provenienti dalle miniere dismesse. Sul posto ieri mattina il sindaco di Arbus, Paolo Salis, i tecnici del Ministero delle Infrastrutture che curano i rapporti con la direzione generale per le “grandi dighe”, Susanna Zuriati e Andrea Botti, i responsabili del Comune che si occupano della sicurezza e della manutenzione degli invasi comunicanti, Donegani in alto e Zerbino in basso, a una distanza di 50 metri l’una dall’altra. Oggi, intanto, dovrebbero arrivare i risultati dei test eseguiti dall’Arpas sullo stato delle acque che serviranno a stabilire se i valori di cadmio, arsenico, piombo, ferro e di altri metalli pesanti (già presenti nella zona a causa delle ex miniere) siano aumentati ancora in seguito alla piena avvenuta nei giorni scorsi. Per sapere se nel mare di Piscinas verrà consentita la balneazione, invece, bisognerà attendere ancora. L’annunciato campionamento, infatti, non è stato eseguito perché le condizioni meteo non lo hanno consentito. Tutto è stato rimandato a martedì o mercoledì prossimi.

Le dighe

Stabilire la verità non sarà una cosa rapida e nemmeno semplice. Questa la certezza dopo la verifica delle dighe che immettono l’acqua sul rio Manno che va a confluire nel rio Irvi. «Dalle verifiche minuziose sulle dighe – dice Salis – non è emersa alcuna anomalia, rispetto alle ispezioni che vengono fatte periodicamente. Regolare l’accesso dell’acqua e il livello, funzionanti le valvole di scarico, l’impianto elettrico e quello idraulico». È sul letto dei fiumi che occorre prestare maggiore attenzione. «Molta vegetazione, fogliame ammassato fra rami, tronchi di alberi e terriccio, in più tratti lungo il percorso. Piccoli sbarramenti che hanno subito un crollo aumentando la portata dell’acqua. Ovunque si notano rifiuti sparsi. È solo un’ipotesi che non va trascurata. I nostri uffici non stanno lasciando nulla di intentato. Da diversi giorni in Comune si lavora per capire cosa sia successo, per fornire atti e relazionare gli enti competenti impegnati nella ricerca della verità». E a proposito di dighe, il deputato di Arbus ed ex assessore regionale all’Ambiente Gianni Lampis ritorna sul male della burocrazia: «Il rilascio di acqua della diga Donegani, soprattutto in caso di piogge incessanti, non è una novità, lo si fa da quando la Regione ha dato al Comune di Arbus la gestione dell’invaso. Non si usi questo pretesto per nascondere i ritardi sugli interventi di bonifica attesi ormai da trent'anni. La cabina di regia ministeriale che sto chiedendo servirà proprio a verificare le responsabilità sul tempo perso e ad accelerare i tempi dell’esecuzione delle opere».

La stagione turistica

Resta il rischio di una stagione turistica compromessa. I primi segnali potrebbero arrivare domenica e lunedì, Pasqua e Pasquetta, quando in tanti di solito scelgono di trascorrere le festività sulla spiaggia simbolo della Costa Verde. «Purtroppo – ricorda il sindaco Paolo Salis – questa notizia, diffusa alla velocità della luce, preoccupa i nostri ospiti, non solo italiani ma anche stranieri. Sono stato contattato dall’Inghilterra per avere rassicurazioni sulle vacanze estive».

A questo punto il paese intero si augura che quest’ultima bomba ecologica chiuda il cerchio col passato e sia il punto di partenza per cancellare il ricordo del fiume rosso dai metalli delle miniere. «Fra tanti dubbi – conclude Salis – per quel che mi riguarda ho una certezza: da subito, al di là degli esiti delle analisi, Igea deve riprendersi la gestione delle dighe. Il Consiglio comunale l’aveva deciso nel 2013. Con la scadenza della convezione nel 2018, la Giunta di allora optò per il rinnovo, in cambio di un finanziamento di 500mila euro per la messa in sicurezza e settantamila euro l’anno per i costi di gestione. I primi fondi arrivarono e i lavori furono eseguiti. Il resto è rimasto sulla carta dei buoni propositi: non abbiamo visto un soldo».

