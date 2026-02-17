VaiOnline
Sant’Antioco.
18 febbraio 2026 alle 00:23

Tecnici al lavoro in piazza Umberto 

Alla ricerca delle cause dell’intasamento della rete fognaria in piazza Umberto. Da due giorni, gli operai di Abbanoa stanno svolgendo lavori di ispezione della rete fognaria per individuare le cause e risolvere il problema che da tempo aveva determinato un braccio di ferro trai condomini del palazzo Aste e il Comune di Sant’Antioco. Per consentire lo svolgimento dei lavori, anche ieri il corso Vittorio Emanuele è stato chiuso al traffico automobilistico. Ieri mattina gli operai sono riusciti a individuare un chiusino, uno sportello che, finito nella condotta, aveva occluso il passaggio ai liquami impedendo di confluire nella condotta principale e provocando la puzza percepita dai passanti. Gli operai procederanno con l’inserimento di una tubazione “a collo d'oca” che faciliterà lo scorrimento dei liquami. Come preannunciato dal sindaco, Abbanoa dovrà anche stabilire le eventuali responsabilità. (s. g.)

