techfind, vittoria sofferta ma è un regalo anche al cus 

Basket Roseto 58

San Salvatore S. 62

Aran Roseto : Lombardo 7, Mitreva 15, De Marchi 6, Sanchez 14, Miccoli 7, Polimene ne, Azzola ne, Schena, Kelly 7, Ceccanti ne, Manfrè 2. Allenatore Romano

Techfind Selargius : Aispurua 8, Mura 10, Granzotto 9, Ceccarelli 20, Srot 6, Pandori 7, Pinna 2, Vargiu, Corongiu, Poddighe. Allenatore Righi

Parziali : 12-17; 31-36; 48-49



La Techfind rischia grosso a Roseto, ma negli ultimi due minuti e mezzo si rialza e batte le Panthers (62-58) tenendole all’ultimo posto nella classifica dell’A2 Femminile. Al 40’ arriva dunque il sospiro di sollievo: non solo per le giallonere, che continuano a lottare nel pieno della zona playoff, ma anche per il Cus Cagliari, che scongiura così il sorpasso delle abruzzesi.

Al PalaMaggetti è andata in scena una partita combattuta. Le selargine l’hanno interpretata meglio in avvio, con Pandori a ispirare subito il +9. Le cose sono migliorate ulteriormente nel secondo quarto, quando Granzotto ha regalato alle sue il primo vantaggio in doppia cifra (27-16). Un passo alla volta, però, Roseto ha ripreso fiducia e ha risalito la china fino al -2 poco prima del 20’.

Nel secondo tempo il San Salvatore è sembrato poter incanalare la gara sui suoi binari, ma un break di 8-0 incassato in chiusura di terzo periodo ha rimesso tutto in discussione. Le rosetane sono quindi passate avanti, cullando a lungo il sogno della vittoria. Nel finale, però, Ceccarelli si è accesa, e a suon di canestri ha ribaltato l’inerzia firmando la vittoria. ( ro.r. )

