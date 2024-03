techfind tra soddisfazione e rimpianti 

Soddisfazione e rimpianti: va in archivio con questo insolito mix la prima avventura della Techfind Selargius alle Final Eight della Coppa Italia di A2 Femminile. Le giallonere sono uscite di scena venerdì, nei quarti di finale, eliminate dalle padrone di casa dell’Aran Cucine dopo una gara tiratissima.

Coperta corta

Senza Berrad e Granzotto (comunque in panchina nelle insolite vesti di seconda assistente), le selargine hanno saputo mettere a nudo le fragilità di un avversario quotato, ma in totale crisi di autostima. Dopo 30 minuti trascorsi al comando, però, i limiti imposti da una rotazione ridotta a soli 7 elementi si sono fatti sentire in maniera spietata. E con un 20-6 di parziale negli ultimi 11 minuti, le abruzzesi hanno preso il sopravvento guadagnando l’accesso alla semifinale.

La parola al coach

Simone Righi, coach della Techfind, plaude comunque allo sforzo della sua squadra: «Abbiamo dato tutto», sottolinea, «ci siamo trovati di fronte un avversario molto intenso. Nei primi due quarti lo abbiamo tenuto a bada trovando dei vantaggi in attacco. Nel secondo tempo, invece, sono mancate le energie». Il San Salvatore ha fatto comunque il pieno di fiducia in vista della volata finale della regular season. Seste con 26 punti, Ceccarelli e compagne vogliono un finale in crescendo per ottenere la miglior posizione possibile nella griglia playoff: «L’amaro in bocca resta», conclude il tecnico, «ma ripartiamo dalla consapevolezza di aver lottato alla pari. La squadra c’è».



