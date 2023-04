Techfind imprecisa, cade a La Spezia ed esce dai playoff  

Selargius 52

Cest. Spezzina 61

Techfind Selargius : Aispurua 12, Mura 6, Granzotto 6, Ceccarelli 11, Srot 12, Pandori 5, Pinna, Vargiu, Valenti ne, Corongiu ne, Poddighe ne. Allenatore Righi.

Cestistica Spezzina : Nerini 5, Colognesi 4, Zolfanelli 5, Castellani 11, Delboni 2, Templari 10, Pini, N’Guessan 13, Guzzoni 11, Amadei ne. Allenatore Corsolini.

Parziali : 9-14; 20-24; 38-44.



La Spezia. Una giornata di magra al tiro (appena 18/53 dal campo) condanna la Techfind Selargius, sconfitta al PalaVienna dalla Spezzina ed eliminata dai playoff dell’A2 Femminile di basket (61-52). In una gara che ha concesso ben poco all’estetica, specie nel primo tempo, è stata decisiva l’accelerazione delle liguri nel finale di terzo quarto, quando Templari ha alzato le percentuali da fuori. Nulla da fare per le giallonere, orgogliose ma troppo poco precise per riportare la serie al PalaMariotti.

Cronaca

Il buon avvio della Techfind (subito 9-2) è illusorio: La Spezia si rianima con un parziale di 11-0 e conduce al 10’ (14-9). Gli attacchi sono asfittici ma le ospiti possono contare sulla buona verve di N’Guessan, che guida le sue sul +4 a metà gara. Al rientro dagli spogliatoi Selargius sembra averne di più e sorpassa con un libero di Pandori (31-30), poi però la luce si spegne. Merito anche di una Spezzina che concede poco e si sblocca in attacco con due triple di Templari (38-44). La Techfind ha il fiato corto e non replica, allora il quintetto di Corsolini va in fuga e conquista la semifinale.