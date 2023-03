Techfind, è un tris roboante 

San Salvatore S. 78

Pall. Savona 43

Techfind Selargius : Aispurua 12, Mura, Granzotto 13, Cecca- relli 21, Srot 19, Pandori 11, Pin- na, Vargiu, Valenti, Corongiu, Poddighe 2. Allenatore Righi

Azimut Wealth Savona : Vi- valda 5, Salvestrini 3, Picasso 1, Pobozy 4, Zanetti 11, Ceccardi 8, Poletti, Lo Re 1, Paleari 7, Leonardini 3. Allenatore Cacace

Parziali : 19-8; 39-24; 58-37



Colpaccio playoff della Techfind Selargius, che centra al PalaVienna con l’Azimut Savona (78-43) il tris di vittorie di fila in A2 Femminile. Sono punti che profumano di playoff per la banda di coach Righi, ora seste da sole in classifica.

Le giallonere hanno saputo interpretare al meglio lo scontro diretto con le liguri prendendo in mano le redini dalle prime battute per poi allungare già prima della pausa lunga grazie ai canestri di Ceccarelli. Nel secondo tempo Srot e compagne non si sono limitate all’ordinaria amministrazione, ma hanno continuato a premere sull’acceleratore conducendo in porto senza patemi il +35 finale.