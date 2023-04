techfind e cus verso un derby da brividi 

Il derby in programma mercoledì (18) al PalaVienna sarà uno snodo decisivo per entrambe. Perché a 80 minuti dal termine della regular season di A2 Femminile, Techfind Selargius e Cus Cagliari devono ancora sudare per raggiungere i rispettivi traguardi di classifica.

San Salvatore

Un buon primo tempo non è bastato al San Salvatore per uscire indenne dal campo della capolista Empoli. Dopo 40 minuti trascorsi a litigare col canestro (solo 25% dal campo), Granzotto e compagne hanno accusato un severo -25 finale. «Ci è mancato qualcosa in termini di energia», sottolinea coach Simone Righi, «abbiamo anche sbagliato tanti tiri aperti che avrebbero potuto cambiare la storia della partita. Nel terzo quarto c’è stata una reazione, ma la Scotti ha trovato subito dopo i canestri che hanno spaccato definitivamente la partita». Il contraccolpo in classifica è minimo: i playoff sono sempre a un passo, ma per blindarli serve un’altra vittoria. «Proveremo a ottenerla contro il Cus», conclude, «per noi sarà una gara fondamentale».

Cus Cagliari

È invece una stagione nata storta e che sembra non avere alcuna intenzione di raddrizzarsi quella del Cus Cagliari, che a Sa Duchessa, contro Matelica, ha accusato la 19ª sconfitta su 23 gare. In vantaggio anche di 15 lunghezze nel terzo quarto, le universitarie sono calate vistosamente al 25’, consentendo alle marchigiane di prendere il sopravvento.

La partecipazione ai playout è sempre appesa a un filo e il tecnico Federico Xaxa è preoccupato: «Abbiamo accusato un blackout davvero difficile da spiegare. Dopo due quarti e mezzo ben giocati, a un certo punto non siamo più riusciti a mantenere il ritmo. Una cosa è certa: l’ansia di dover fare punti a tutti i costi non ci sta aiutando».



RIPRODUZIONE RISERVATA