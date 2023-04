Techfind-Cus, derby crudele 

Non hanno alternative alla vittoria. La Techfind Selargius per blindare la partecipazione ai playoff, il Cus Cagliari, invece, per scongiurare una volta per tutte l’incubo della retrocessione diretta in B. Questo pomeriggio (palla a due alle 18) il PalaVienna ospiterà il derby sardo più delicato degli ultimi anni nella Serie A2 Femminile di basket: giallonere e universitarie devono mettere in salvo i loro obiettivi di classifica, e, a 80 minuti dal termine della regular season, nessuna delle due è intenzionata a fare un passo indietro.

Qui Selargius

Settimo con 26 punti in classifica, il San Salvatore è reduce dal ko rimediato sul parquet della capolista Empoli. Prima, però, erano arrivati tre successi in serie determinanti ai fini della terza qualificazione consecutiva alla postseason. A Granzotto e compagne, ora, non resta che completare l’opera. «Per noi si tratta di una partita fondamentale», afferma il tecnico Simone Righi, «vincere significa avere la certezza matematica di giocarci i playoff. Sarà un test importante, perché anche il Cus ha assoluto bisogno dei due punti. Si prospetta una vera e propria battaglia». Il coach selargino si attende una sfida caratterizzata da un alto tasso di agonismo, come nella migliore tradizione dei derby: «Sarà un antipasto dei playoff», aggiunge, «ogni singolo possesso si potrà rivelare fondamentale, e il pallone peserà inevitabilmente parecchio. Sono convinto che le mie giocatrici sapranno trovarsi pronte».

Qui Cus Cagliari

In casa Cus Cagliari non resta altro che salvare il salvabile. Il vantaggio negli scontri diretti su Roseto (attualmente ultima) rende un pizzico più tranquilli, ma per guadagnarsi la certezza dell’accesso ai playout, le rossoblù non possono concedersi altri passi falsi.

Il capitano Erika Striulli sferza la sua squadra con parole da condottiera: «La pressione c’è e si sente, ma va gestita. Ingannare la mente è un esercizio da perdenti. Serve la vittoria, tanto a noi quanto al San Salvatore. Per concretizzare le buone prestazioni dell’ultimo periodo ci manca maturità. Nel gruppo ci sono ragazze giovani che non sanno come si costruisce una mentalità vincente. Trasformare la loro attitudine è la sfida più grande che ci siamo posti. Ora però servono risposte chiare e nitide da parte di tutti. La salvezza, al momento, è un’impresa durissima, e per centrarla ci sarà bisogno di tutto il nostro coraggio».



